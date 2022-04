TLC Mercosur-Europa ahora o nunca, dice diplomático de la UE en Buenos Aires

Sánchez Rico y Guedes coinciden en sus opiniones sobre el futuro del acuerdo

El embajador de la Unión Europea en Argentina dijo este jueves que si se quiere reactivar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur es ahora o nunca.

Con la guerra entre Ucrania y Rusia y los precios agroalimentarios disparados a nivel mundial, el embajador Amador Sánchez Rico, dijo: “Si no lo promovemos ahora, no lo haremos nunca”.

El tratado fue anunciado por el ex presidente argentino Mauricio Macri en 2019, durante su presidencia pro témpore del bloque regional, como un hecho, que no era del todo así. Debía ser ratificado por los Parlamentos de todos y cada uno de los miembros de la UE y algunos ya habían anunciado que no lo aprobarían, alegando la falta de compromiso del presidente brasileño Jair Bolsonaro con la protección de la selva amazónica, concretamente la Francia de Emmanuel Macron. En febrero de 2021, el canciller uruguayo Francisco Bustillo dijo además que el tratado no estaba cerrado.

Las palabras de Sánchez Rico se produjeron mientras las autoridades europeas se esfuerzan por adaptarse a la escasez derivada de la decisión de Rusia de cortar las líneas de suministro de gas de los países que no estén dispuestos a pagarlo en rublos.

El nuevo escenario hace que los responsables europeos busquen alternativas a los suministros que habitualmente compran a los dos países rivales, incluyendo acuerdos con países latinoamericanos para impulsar la producción y futura exportación de hidrocarburos.

“Dado el contexto geopolítico y el impacto de la guerra en Ucrania en las cadenas de suministro de energía y alimentos, es el momento adecuado para la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”, dijo Sánchez Rico durante una conferencia organizada por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires.

“Si no podemos impulsar el acuerdo ahora, no lo haremos nunca”, añadió.

En su opinión, el mayor reto de la Unión Europea es independizarse del gas y el petróleo que le suministra Rusia. “No fuimos capaces de hacerlo desde 2014, con la anexión de Crimea, y algunos países incluso aumentaron sus importaciones”, admitió. El objetivo es reducir la dependencia del gas y el petróleo rusos a dos tercios, explicó también.

Fuentes del Gobierno argentino dijeron al diario porteño Ámbito que ni Argentina ni el Mercosur tienen ahora prisa por acelerar el acuerdo. “En este contexto de crisis mundial, no tenemos prisa por avanzar en ningún proceso, tenemos que esperar. Nuestras prioridades ahora son la reducción de la inflación y la recuperación de los ingresos.”

Como medida de emergencia, España y Portugal ya han autorizado la entrada de maíz argentino desde marzo.

En línea con la valoración del embajador Sánchez Rico, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, ha declarado: “Creo que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur se alcanzará en dos años y medio ya que la actual situación geopolítica y la guerra en Ucrania acelerarán este proceso.”

(Fuente: Ámbito)