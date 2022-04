Argentina prevé superávit de comercio exterior para 2022, según estudio

Debido al aumento del precio internacional de los productos agrícolas, los exportadores argentinos prevén un superávit comercial de US$ 14.100 millones para este año.

Mientras las importaciones sumarían US$ 70.600 millones, las exportaciones llegarían a US$ 84.400 millones, según un informe de la Departamento de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y el alza en el precio de los commodities agrícolas, se espera que Argentina -al igual que otros países de la región- alcance récords de exportación. Las principales cadenas agroindustriales por sí solas contribuirían con más de US$ 41.000 millones, lo que elevaría los envíos totales al exterior en 2022 a US$ 84.400 millones.

Mientras tanto, por el otro lado, existe preocupación por un aumento en el precio de insumos importados como petróleo, fertilizantes y gas. Las proyecciones actuales prevén que las importaciones este año alcancen los US$ 70.600 millones.

Como resultado, Argentina tendría un superávit comercial de alrededor de US$ 14.100 millones, lo que le permitiría al Gobierno acumular más reservas para cumplir con los lineamientos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El estudio de la BCR pronostica que las exportaciones en 2022 podrían alcanzar un total de US$ 84.840 millones con US$ 41.050 millones provenientes de la agricultura, un aumento de US$ 3.000 millones con respecto al año pasado.

Las exportaciones del complejo de soja se proyectan en US$ 23.740 millones, por lo que superarían las exportaciones de 2021 en US$ 269 millones, mientras que los envíos del complejo de maíz alcanzarían los US$ 9.650 millones. Un aumento de US$ 328 frente a 2021 impulsaría las exportaciones del complejo triguero en 2022 a US$ 4.740 millones.

El aumento de los precios junto con el de los volúmenes debe llevar a un aumento en el valor de las exportaciones en casi US$ 1.430 millones con respecto a 2021.

Las ventas del complejo de girasol alcanzarían los US$ 1.840 millones, US$ 538 millones por encima de las cifras de 2021, mientras que el complejo de cebada registraría envíos por US$ 1.070 millones.

Por otro lado, las importaciones aumentarían principalmente por el ajuste de precios. El estudio de la BCR supone un crecimiento del PIB en 2022 del 0,8%, un tipo de cambio estable en AR$ 102/US$ 1 y un conjunto de reglas sin modificaciones para otras variables.