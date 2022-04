Uruguay anuncia nuevo aumento en el precio de los combustibles

El ajuste estuvo por debajo de las recomendaciones de Ursea, explicó Lacalle

Las autoridades uruguayas anunciaron este miércoles que el precio del combustible en surtidores subirá a partir del viernes 1 de abril. El presidente Luis Lacalle Pou confirmó que la gasolina subirá UR$ 3 (US$ 0,07), de UR$ 74,88 (US$ 1,81) a UR $ 77,88 (US$ 1,88) y UR$ 5 (US$ 0,12) para diesel, de UR$ 53,99 (US$ 1,3) a UR$ 58,99 (US$ 1,49).

Lacalle también explicó que los ajustes estaban por debajo de los recomendados por la Ursea (Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua), que había sugerido un aumento de 15 pesos para el diésel y alrededor de 8 para las gasolinas, pero la estatal petrolera ANCAP optó por amortiguar el impacto en los consumidores.

“Nuevamente con un esfuerzo, para no estar pagando un sobreprecio, vamos a dar un aumento de $5 en gasoil y $3 en gasolina”, dijo Lacalle. “Hoy estamos a un precio atractivo con respecto a Brasil, de hecho vienen brasileños”, agregó.

En marzo el combustible subió un 2%. El aumento de abril es el tercer incremento consecutivo en los precios de los combustibles este año.

El ministro de Industria, Omar Paganini, había dicho este martes que el gobierno estaba “estudiando todos los meses” el precio de los combustibles ante la crisis mundial derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Paganini también señaló que a ANCAP le quedaba “muy poco respaldo financiero” para amortiguar un nuevo aumento.

El procedimiento por el cual Uruguay ajusta el precio de los combustibles está previsto en la Ley de Urgente Consideración (LUC), promulgada en julio de 2020 y ratificada el pasado fin de semana en referéndum.

El Gobierno uruguayo también decidió dejar de aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a “productos de panadería, fideos y productos similares”, por 30 días “con posibilidad de prorrogarlo”, según Lacalle.

Las autoridades se han mostrado especialmente preocupadas por el aumento de los precios de algunos productos, como la carne o los huevos, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, que provocó aumentos a nivel mundial, a lo que se agregaron las altas temperaturas registradas en Uruguay durante el verano, que provocaron la muerte de miles de gallinas y una de las mayores sequías de los últimos años.

Tras ganar el referéndum de la LUC el domingo, Lacalle había anunciado que se avecinaban algunas medidas para aliviar el bolsillo de los uruguayos.

El exjefe del Ejército y actual senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, formación política del gobernante Frente Multicolor, llevó una propuesta a Lacalle por la cual y “por un tiempo indeterminado” los comerciantes no deberían tener margen de ganancia en “una veintena” de productos de la canasta básica de alimentos, a cambio de lo cual el Estado otorgaría exenciones impositivas para compensar las pérdidas.

Manini cree que la medida debería estar vigente al menos durante el invierno.

Los huevos y algunos cortes de carne ya se han eliminado del régimen del IVA de forma temporal.