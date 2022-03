CFK y su hijo elogian a los manifestantes del Día de la Memoria

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) envió este jueves un mensaje a través de las redes sociales a los grupos que marcharon a la Plaza de Mayo de Buenos Aires durante las conmemoraciones del Día de la Memoria de los caídos bajo la dictadura militar que llegó al poder el 24 de marzo de 1976.

CFK destacó la manifestación popular en medio de una relación conflictiva entre ella y sus seguidores más cercanos, con el presidente Alberto Fernández a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hoy el pueblo argentino volvió a llenar la Plaza de Mayo”, publicó CFK en Twitter. Ella había animado al movimiento juvenil La Cámpora a realizar la manifestación. Su hijo, el diputado Máximo Kirchner, quien encabeza La Cámpora, también criticó al jefe de Estado y dijo que “el Gobierno tiene que estar con la gente adentro”.

Los grupos de izquierda partieron de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -que fue convertida en un centro clandestino de detención a fines de la década de 1970 y ahora es un museo que recuerda esos horrores- y marcharon hasta Plaza de Mayo.

“Queremos un país mejor y me mueve la convicción (de los militantes) de quererlo cuando todo el mundo te dice que todo es una mierda. Si todo apesta vamos a ser todo para que deje de apestar, hay que seguir adelante. La autocompasión es la peor manera, tenemos que transformar la realidad, para eso estamos. El gobierno tiene que estar con el pueblo adentro”, dijo el diputado Kirchner.

“Lo que tenemos que entender es que cuando la gente es parte de un gobierno lo apoya, lo malo es menos malo y lo bueno es mejor. Es con la gente adentro”, agregó.

“Todas las peleas que dimos las dimos, no solo durante el Macrismo, [sino] antes también. Cuando le dijimos a la sociedad argentina que teníamos que aguantar y aguantar a los fondos buitre para que no entraran a la Argentina, eso fue para que no sucediera lo que estamos viviendo hoy y lo dijimos en todos los idiomas posibles. En los últimos 50 días habrán visto canales de televisión... criticar nuestra postura frente al FMI. Uno elige: el Los estudios de televisión o la calle y la gente”, agregó.