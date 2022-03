Culpan a Rusia por muerte de reportero estadounidense en Ucrania

Renaud, de 50 años, había trabajado para el NYT, pero esta vez no estaba en misión para el medio neoyorquino

El documentalista estadounidense Brent Renaud murió este domingo en Ucrania cuando su vehículo fue presuntamente atacado en un puesto de control a las afueras de Kiev, específicamente en Irpin.

Según algunos informes, las fuerzas rusas abrieron fuego contra el vehículo de Renaud y lo impactaron en el cuello. Reportes iniciales también mencionaron que Renaud estaba trabajando para el New York Times, pero luego la gerencia del medio lo negó, aunque admitió que el periodista había estado a su servicio en el pasado, pero indicó que la última vez fue en 2015.

El Ministerio del Interior de Ucrania dijo que el área de Irpin había sufrido intensos bombardeos por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

“Este tipo era absolutamente el mejor”, dijo Christof Putzel a The Associated Press. “Él era absolutamente el mejor periodista de guerra que conozco. Este es un tipo que literalmente fue a todas las zonas de conflicto”. Renaud y Putzel ganaron un premio de periodismo Alfred I. duPont-Columbia University en 2013 por “Arming the Mexican Cartels”, un documental sobre cómo el tráfico de armas desde Estados Unidos alimentó la creciente violencia de las bandas de narcotraficantes.

Según los informes, Renaud, nativo de Little Rock, Arkansas, de 50 años, estaba reuniendo material sobre los refugiados ucranianos.

Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de EE. UU. Jake Sullivan dijo que su país consultaría con las autoridades ucranianas para determinar cómo fue la muere de Renaud.

“Consultaré con mis colegas, consultaremos con los ucranianos para determinar cómo sucedió esto y luego medir y ejecutar las consecuencias apropiadas como resultado”, dijo Sullivan a CBS.

“Esto es parte integral de lo que ha sido la agresión descarada por parte de los rusos, que han atacado a civiles… y han atacado a periodistas”, dijo.

El presidente Joseph Biden ha insistido en que su gobierno no se enfrentará militarmente a Rusia en Ucrania, pero Sullivan advirtió que “si Rusia ataca o dispara al territorio de la OTAN, la alianza de la OTAN responderá a eso”.

La noticia de la muerte de Renaud fue reportada por primera vez por el jefe de policía de Kiev, Andrei Nebytov, quien compartió imágenes de un pase de prensa del New York Times y acusó a las fuerzas rusas de matar al reportero.

Un fotógrafo colombiano-estadounidense llamado Juan Arredondo resultó herido y le dijo a otro reportero que les dispararon después de pasar un puesto de control para filmar a los refugiados que huían del área. Se dijo que varios reporteros occidentales estaban cerca en el momento de los disparos.

La Federación Internacional de Periodistas culpó a Rusia por la muerte de Renaud, alegando que “murió después de ser atacado por Rusia”. Mientras tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas pidió que los asesinos de Renaud comparezcan ante la justicia, pero admitió que “no podía confirmar de inmediato el origen de los disparos”.