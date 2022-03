No sólo puntos de ránking pierde Djokovic por no jugar

El ex número uno del tenis mundial Novak Djokovic, salta de malas a peores trasa anunciar que no participará en los próximos torneos en Miami e Indian Wells porque no se le permitirá ingresar a los Estados Unidos debido a su negativa a vacunarse contra la COVID-19.

Esta postura ya le ha llevado a la expulsión de Australia, tras lo cual cayó de lo más alto del escalafón mundial, al no poder sumar ningún punto en el primer evento de Grand Slam de la temporada 2022.

“Aunque estaba automáticamente en la lista para el sorteo de Indian Wells y Miami, sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no van a cambiar, por lo que no podré jugar en los Estados Unidos. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos”, dijo el serbio.

La automotriz Peugeot decidió la semana pasada rescindir el acuerdo de patrocinio con Djokovic, cuya asociación con los fabricantes de ropa deportiva Lacoste está en serias dudas después de que el ícono de la WTA, Venus Williams, firmara un contrato multimillonario para representar a la marca a principios de este mes.

Williams, seis veces ganadora de Grand Slam, ha disfrutado de una destacada carrera en el tenis y parece posicionarse como la nueva cabeza visible de Lacoste.

Según informes, Lacoste se separará de Djokovic por sus problemas de vacunación. Después de todo, un atleta al que se le prohíbe competir hace muy poco para promover una marca.

Djokovic ha tenido muchos patrocinios y acuerdos con varias marcas como Hublot, Lacoste, Peugeot y otras desde que comenzó su reinado en la gira ATP.

Después del Abierto de Australia, Peugeot dijo que se quedaría con el tenista a pesar de toda la controversia, pero finalmente cambió de opinión:

“No, no continuaremos con el patrocinio de Djokovic”, anunció la semana pasada el director ejecutivo de Peugeot, Carlos Tavares.

¿Qué pasará con las otras empresas que patrocinan a Djokovic? En cualquier caso, lo que les sucede a los mejores del mundo es probable que también les suceda a atletas menos conocidos con un enfoque similar en la inmunización contra el COVID-19.