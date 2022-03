Vuelo chárter compasivo de Falklands a Chile no fue aprobado por el Gobierno de Argentina

MLA Teslyn Barkman dijo que “era una oportunidad para que la gente visitara a sus familiares que no han visto en mucho tiempo”

El Gobierno de las Islas Falkland (FIG) ha sido informado de que los permisos necesarios para operar un vuelo chárter compasivo entre las Islas Falkland y Chile no han sido concedidos por las autoridades argentinas. Este vuelo debía viajar a Chile desde las Islas Falkland el sábado 19 de marzo de 2022, y regresar el sábado 9 de abril.

Reflexionando sobre la situación, MLA Teslyn Barkman, Presidente de la Asamblea Legislativa, dijo: “Es profundamente decepcionante que no se haya dado permiso a este vuelo. Era una oportunidad para que la gente visitara a sus familiares que no han visto en mucho tiempo, debido a la pandemia. Unos seres queridos que han estado separados durante dos años y que no han podido estar con sus familias durante algunos de los momentos más oscuros y difíciles. ¿Cómo podría alguien negarles esta única oportunidad de pasar tres semanas con los que más quieren?



”Además, muchos todavía necesitan renovar documentos vitales o gestionar otros asuntos personales y sanitarios pendientes que también se vieron afectados por Covid-19, y este vuelo era la forma más directa y viable de ayudar a estas personas. Podría decirse que se trata de una pequeña decisión administrativa por parte de las autoridades argentinas, pero podría y habría supuesto un mundo de diferencia para los miembros de nuestra comunidad. Personas que ya habían empezado a hacer planes para viajar y que ahora se sentirán justamente desoladas al saber que no lo harán.



“Se ha invertido una cantidad increíble de trabajo para poner en marcha este vuelo y caer en el último obstáculo es extremadamente frustrante, molesto y descorazonador. En nombre de la Asamblea Legislativa, me gustaría pedir disculpas a nuestra comunidad y esperamos que sepan que hicimos todo lo posible para que este vuelo fuera operativo”.



FIG informó que quienes ya hayan reservado su viaje que se pongan en contacto con International Tours and Travel para obtener detalles sobre cómo solicitar el reembolso. Puede enviar un correo electrónico a charter.itt@horizon.co.fk