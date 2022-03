AFA pedirá que jugadores de la liga ucraniana puedan trabajar para otros clubes

Los jugadores deben seguir compitiendo, enfatizó Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, anunció este jueves que se presentará una petición ante el organismo rector mundial del deporte, la FIFA, para que los jugadores registrados en la liga profesional de Ucrania puedan desempeñarse en otro lugar durante el receso forzado de esa divisional.

Los jugadores son inscriptos para representar a un determinado club al comienzo de cada temporada y durante ese tiempo no pueden ser transferidos a ninguna otra entidad que pertenezca a una liga asociada con la FIFA. Pero a la luz de los acontecimientos actuales, la liga ucraniana no está funcionando y no parece probable que las oficinas directivas de ninguno de esos clubes estén en condiciones de emitir los documentos habituales relacionados con la transferencia internacional de un jugador.

Tapia dijo que entendía lo inusual de esta solicitud y no se mostró demasiado optimista acerca de obtener el visto bueno. Pero insistió en que valía la pena intentarlo.

“Nosotros previmos la necesidad que podrían tener estos jugadores”, dijo Tapia durante una entrevista, en referencia a las consecuencias físicas y emocionales por las que pasaría un futbolista profesional tras meses alejado de los campos y de los entrenamientos.

“Entendemos por lo que deben haber pasado y sabemos que necesitan trabajar”.

Esta medida beneficiaría a los jugadores argentinos Claudio Spinelli, Francisco Di Franco, Fabricio Alvarenga y Gerónimo Poblete, quien al inicio de la guerra estaba de pretemporada en Turquía, pero que aún no logra que su familia salga de Ucrania.

“Tengo suerte de estar aquí, muchos no pudieron irse, nadie imaginó esta locura. No es humano lo que está haciendo este hombre, no deberíamos aprobarlo”, dijo Spinelli del FC Oleksandria sobre el presidente ruso, Vladimir Putin.