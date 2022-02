Cancilleres de Argentina y Uruguay destacan creciente comercio bilateral

El canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió este martes en Buenos Aires con su homólogo uruguayo, Francisco Bustillo, para analizar un aumento del 33% en el comercio bilateral, entre otros temas.

Las ventas argentinas crecieron un 27% (de US$ 1.077 millones a US$ 1.369 millones) mientras que las importaciones desde Uruguay subieron un 51% (de US$ 375 millones a US$ 565 millones).

“El crecimiento de 33% en el comercio entre los dos países demuestra la fortaleza y dinamismo del flujo comercial”, dijo Cafiero luego de la reunión.

Entre los principales productos de exportación de Argentina a Uruguay se encuentran vehículos, maíz, productos farmacéuticos, plásticos, químicos y aceites esenciales, mientras que el país importó grandes cantidades de pulpa de papel, plásticos artificiales, autopartes, maquinaria y electrodomésticos, explicó Cafiero.

Ambos cancilleres también coincidieron en que la relación bilateral solo puede mejorar en los próximos años y destacaron el clima de diálogo entre los dos países, que se traduce en medidas recíprocas que conducirán a la solución de los desafíos que se avecinan.

También analizaron el Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur y las negociaciones del bloque, que no han impedido que se incremente el comercio bilateral.

El viaje de Bustillo amplió aún más “el diálogo de alto nivel iniciado” cuando Cafiero asumió el cargo en octubre de 2021. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay también destacó que el comercio entre los dos países “se ha mantenido dinámico” y agregó que “se dan las condiciones para avanzar en la profundización de la relación bilateral”.

El documento uruguayo señaló que los CET han estado en discusión durante meses y han causado discrepancias entre los países miembros del Mercosur. También estuvieron sobre la mesa “las negociaciones externas del bloque”, que no han impedido que ambos países continúen realizando un fuerte trabajo bilateral”.

Bustillo y Cafiero también “coincidieron en la importancia de seguir realizando reuniones periódicas”.

En su cuenta de Twitter, el ministro argentino posteó que la reunión ayudó a consolidar “una visión común de futuro”, que “beneficiará a nuestros pueblos y al progreso de la región”.