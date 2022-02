Brasileños pueden ingresar a EEUU a través de un proceso más rápido

Los presidentes Dilma Rousseff y Barack Obama dieron los primeros pasos en esa dirección

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció este lunes que los ciudadanos de ese país sudamericano pueden ingresar a los Estados Unidos a través de un programa de admisión más rápido.

Actualmente, solo los ciudadanos de 11 países pueden pasar por el programa GE (Global Entry) para evitar largas colas en aeropuertos estadounidenses seleccionados.

Los viajeros deben ser aprobados previamente por la Autoridad de Aduanas y Protección Fronteriza, luego de pagar la tasa de solicitud y completar el proceso de registro y preevaluación. Quienes tengan luz verde podrán pasar por terminales automáticas y evitar las filas de los controles migratorios, se explicó.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la iniciativa fomentará los contactos comerciales, la interacción cooperativa y el turismo. El ingreso de Brasil al GE fue mediado por la Presidencia de la República, con la asistencia de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Seguridad y Economía, además del Servicio de Impuestos Internos del país y la Policía Federal.

El nuevo estatus para los titulares de pasaportes brasileños es una antigua demanda de empresas y personas de ambos lados de la frontera. En 2015, los entonces presidentes Dilma Rousseff y Barack Obama dieron los primeros pasos en esa dirección. En noviembre de 2019, bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, el gobierno brasileño anunció que finalmente comenzaría la fase de prueba y en marzo de 2020 se emitió un decreto que delineaba las primeras reglas para que Brasil se uniera al programa. Los solicitantes deben pagar un arancel no reembolsable de US $ 100. La nueva medida no modifica el requisito o las reglas para otorgar una visa.

Las autoridades de EE. UU. se basarán en las declaraciones de la solicitud del viajero para evaluar si otorgar la admisión rápida de “Global Entry” a un individuo en particular.