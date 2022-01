Los camiones que bloquean el tránsito trasandino ya suman 3.000

Las negociaciones continúan, pero las soluciones parecen no estar cerca.

El conflicto que involucra a los camiones que intentan cruzar de Argentina a Chile por la Paso Cristo Redentor-Libertadores ahora escaló al punto de involucrar a unas 3.000 unidades varadas en medio de los Andes, supuestamente debido a requisitos sanitarios ultra meticulosos por parte de Chile.

Todo el tema comenzó hace más de una semana, cuando se cambiaron los protocolos sanitarios de manera unilateral. La Cancillería argentina pidió la “pronta normalización y agilización” de la circulación, mientras que la Federación Argentina de Entidades de Transporte de Carga (Fadeeac) denunció que los conductores fueron tratados irrespetuosamente por las autoridades de Migraciones, por lo que decidieron cortar la vía como represalia.

Desde mediados de enero, Chile obliga a realizar pruebas al 100% de los camioneros que cruzan la frontera, además de exigir una prueba PCR negativa desde antes del inicio del viaje. Pero para evaluar a todos los conductores, Chile ha desplegado solo cinco posiciones que pueden evaluar hasta cinco conductores cada media hora, después de lo cual los mantienen a la vera del camino esperando los resultados para poder ingresar al país. Además, las aduanas chilenas tienen poco personal debido a varios casos de COVID-19.

“Queremos una medida concreta que resuelva no solo las demoras, sino también el trato que están recibiendo los choferes, quienes han estado encerrados en diminutos cuartos sin atención médica y por varias horas. Hasta que no haya una respuesta del país vecino, sugerimos a las empresas que no envíen carga a Chile”, dijo Daniel Gallart, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Mendoza (Aprocam).

La medida de Chile ha reducido el número de camiones diarios que cruzan a Chile de alrededor de 1.000 a solo 150. Cada camión detenido en el cruce fronterizo representa un costo adicional de US$700 por día, según los conductores.

Como forma de protesta, los conductores que se dirigían de Argentina a Chile decidieron cortar el tránsito en sentido contrario. “Tomamos la decisión de apoyar el corte y que tampoco circulen camiones en el sentido Chile-Argentina para que, de alguna manera, Chile sienta el desorden y el problema que hay”, dijo Gallart.

“Esta situación no solo perjudica a las empresas y choferes argentinos, sino también a otros países de la región que son parte del ATIT (Aplicación del Convenio Internacional de Transporte Terrestre)”, dijo Silvia Sudol, jefa del área de Transporte Internacional de Fadeeac, dado que transportistas brasileños, paraguayos, uruguayos y bolivianos también utilizan esta ruta para llegar a los puertos en la costa del Pacífico.

Sudol también señaló que el tema estaba siendo analizado en el Consejo Empresarial de Transporte Internacional de Carga del Mercosur.

El viernes pasado, la Cancillería argentina pidió a las autoridades chilenas una pronta solución al problema, que también afecta los pasos fronterizos por territorio chileno entre las provincias argentinas de Tierra del Fuego y Santa Cruz.

“Resaltamos la importancia de abordar este tipo de conflictos de manera conjunta con las autoridades responsables del transporte internacional de carga. Es urgente encontrar una solución a un problema que causa importantes perjuicios económicos y sociales a empresas y conductores”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

Los camioneros han desarrollado cocinas y duchas para pasar sus largas jornadas en medio de los Andes mientras se resuelve la crisis. Pero estos precarios recursos no son suficientes, se han quejado los camioneros.

Las autoridades chilenas respondieron que estaban discutiendo los problemas actuales con el líder de la Federación Argentina de Entidades Empresariales de Transporte de Carga (Fadeeac), Nicolás Monckeberg.