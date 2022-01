Compañía de Pesca, un relato sobre la empresa ballenera pionera en la Antártica

Vista de Georgia del Sur en plena faena ballenera a principios del siglo pasado

Por el Dr. Stephan Palmer – Reseña del libro, Pesca, historia de la Compañía Argentina de Pesca Sociedad de Buenos Aires; un relato de la compañía ballenera pionera en la Antártica por Ian Hart, Publicado 2021.

Ian Hart es un respetado y muy reconocido historiador quien se especializa en investigar y juntar información sobre la historia de Georgia del Sur y su industria ballenera. Es una reconocida autoridad en la industria ballenera montada en Grytviken y de su empresa asociada, la Compañía Argentina de Pesca, pionera en la casa de ballenas en la Antártica.

En el lapso de veinte años, Hart ha publicado siete libros sobre distintos aspectos del mundo ballenero, comenzando en 2001 con una innovadora historia sobre la empresa Pesca. Adicionalmente a sus libros publicados, Hart es un contribuyente principal al Diccionario de Biografías, incluyendo Georgia del Sur, para la cual aportó catorce biografías ingresadas.

La primera edición del libro Pesca (2001) sumó mucho a lo que sabe sobre Grytviken y sus industrias asociadas de ballenas y lobos marinos, pero quedó algo corto en algunos aspectos como el tamaño del libro A5 y cierta tipografía, que hacía de la lectura difícil en ocasiones, y también las ilustraciones, muchas de ellas fotografías que eran muy pequeñas y no muy claras.

En los veinte años desde la primera edición del libro Pesca, Ian Hart ha continuado a investigar el tema y el resultado es esta edición de 2021 de la historia de Pesca. La nueva edición solo puede ser descripta como una transformación radical. Es un logro fantástico y bien vale la pena leerlo y comprarlo. La edición original de 2001 costó £45 pero la segunda edición de 2002 vale £40.

La segunda edición ha sido considerablemente ampliada respecto a la primera edición, el formato del libro se ha incrementado a A4 y la tipografía es mayor y lo hace de fácil lectura. Todo el texto del libro ha sido editado, revisado y corregido, basado en nueva información, fundamentalmente de Escandinavia, y hay mapas y apéndices adicionales. Ahora de cuenta con 26 cuadros comparados con los 22 de la versión original, 31 Apéndices (frente a los 28 originales) y ahora existen 25 capítulos comparado a los 21 de la primera edición. Hay muchas nuevas imágenes históricas para agregar a esas de la primera edición y todas estas han sido profesionalmente reproducidas. Ian Hart tiene relaciones estrechas con la familia del hombre que fundó la compañía Pesca, Carl Anton Larsen, y como resultado de esto hay muchas imágenes en la nueva edición que no han sido publicadas con anterioridad. Tan sólo las fotografías reproducidas hacen de este libro una compra muy valedera.

Resulta particularmente reconfortante ver que una de las últimas fotografías reproducidas en el libro es la de tres miembros originales del equipo que estableció el Museo de Georgia del Sur, Bob Kluzniak (de las Falklands), Nigel Bonner ex Sub Director de BAS e Ian Hart fuera de la ex villa del Gerente en Grytviken, donde hoy está ubicado el museo.

Desde donde se mire se trata de un libro monumental y muy valioso, e Ian Hart debe ser felicitado por su asidua investigación, cuidadoso rigor editorial y persecución incesante sobre la historia completa de la compañía ballenera pionera de Georgia del Sur y de una industria que tuviera tanto impacto en la historia de la naturaleza en el Atlántico Sur.