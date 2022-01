Tests caseros para detectar COVID-19 reciben luz verde en Argentina

Las farmacias esperan tener los kits listos para la venta en algún momento de la próxima semana.

La agencia sanitaria argentina ANMAT dio luz verde este miércoles a la distribución y comercialización de kits de autoevaluación de COVID-19, a medida que las infecciones por coronavirus se disparan en todo el país.

Los kits -disponibles en 4 marcas diferentes- se pueden comercializar en farmacias de todo el país. Vienen con instrucciones para que los usuarios recolecten sus propias muestras, explicaron fuentes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Después de elegir entre los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, los usuarios deben seguir las instrucciones del paquete para tomar la muestra e informar el resultado de la prueba de orientación diagnóstica dentro de las 24 horas, informó la agencia en un comunicado.

La decisión de la ANMAT fue consensuada por el COFESA, el Consejo Federal de Salud integrado por los ministros de salud de todos los distritos nacionales (23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y del Gobierno Nacional.

Después de la aprobación de la ANMAT, las empresas farmacéuticas ahora pueden comenzar a importar estos kits, por lo que aún se desconoce cuándo exactamente estarán disponibles para los clientes argentinos.

La ANMAT advirtió, sin embargo, que estas pruebas “brindan resultados indicativos, sin valor diagnóstico concluyente, salvo que las jurisdicciones, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y con base en la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo”.

La agencia de salud también explicó que estas pruebas utilizan muestras recolectadas “a nivel nasal o de saliva”, según las especificaciones del fabricante, a diferencia de las pruebas profesionales que utilizan muestras a nivel nasofaríngeo. Por ello, las muestras deben tomarse “correctamente y la prueba debe realizarse de inmediato para evitar resultados erróneos”, prosiguió ANMAT.

Los resultados negativos de estas pruebas no descartan la infección, ya que ”si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección), es posible que el SARS-CoV-2 no sea detectado“.

”Para tener un seguimiento, los resultados deben informarse de inmediato (según el código de barras de cada paquete) una vez realizada la prueba”, agregó ANMAT.

El resultado proporcionado por el usuario será almacenado en la base de información farmacéutica y será reportado al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) por los grupos farmacéuticos autorizados. Los casos positivos se integrarán en la notificación de casos de COVID-19, mientras que los casos negativos se etiquetarán como “negativos, sin clasificar”.

Las farmacias esperan tener los kits listos para la venta en algún momento de la próxima semana a precios entre AR $ 2.000 y AR $ 2.500 (alrededor de US $ 9 a US $ 11, al tipo de cambio no oficial).