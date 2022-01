Comercio exterior aporta US $ 15 mil millones al Banco Central de Argentina en 2021

De confirmarse las proyecciones, 2021 sería el quinto mejor desempeño en lo que va de siglo.

El comercio exterior ha significado alrededor de US $ 15.000 millones para el Banco Central de Argentina (BCRA) en 2021, según proyecciones reveladas este lunes en Buenos Aires, con lo que el año pasado se convertiría en el quinto mejor superávit en lo que va del siglo XXI, a pesar del déficit de US $ 117 millones en noviembre, el primer revés desde 2018.

La administración argentina del presidente Alberto Fernández cerró el año 2021 con uno de los mayores flujos de divisas en lo que va de siglo. Para noviembre de 2021, el superávit ya se situaba en 14.222 millones de dólares.

Durante los primeros 11 meses del año, el BCRA registró liquidaciones de exportadores por un valor de US $ 69.681 millones, un 36% más con respecto al mismo período de 2020, mientras que vendió divisas para pagar importaciones por un monto de US $ 55.460 millones, una mejora del 32%.

Sin embargo, hubo un saldo comercial negativo en noviembre de US $ 117 millones derivado de exportaciones por valor de US $ 5.623 millones contra US $ 5.740 millones en importaciones.

Si se confirma el superávit de US $ 15 mil millones, 2021 sería el quinto mejor desempeño en lo que va de siglo. En 2009, el saldo fue de US $ 16 800 millones; en 2002, US $ 16.600 millones; en 2003, US $ 16.000 millones y en 2019, US $ 15.900 millones.

El canciller Santiago Cafiero dijo que la meta de ventas para 2022 rondaba los US $ 100 mil millones. Las proyecciones para 2021 mencionan unos US $ 77 mil millones.

Los anuncios esperanzadores de Cafiero parecían haber pasado por alto la sequía a lo largo del río Paraná, además de la suba de las tasas de interés por parte de los Estados Unidos con la consiguiente caída del precio de las materias primas.

Un informe de la consultora GMA apuntó directamente a las exportaciones agrícolas por valor de US $ 30 mil millones en 2021 como causa de los logros de Argentina, así como un contexto internacional conveniente, aunque las restricciones de movilidad tuvieron un impacto negativo en el turismo extranjero.

La consultora Abeceb también destacó un mayor incremento de los precios de exportación frente a un menor crecimiento de los precios de importación, lo que se tradujo en una ganancia en los términos de intercambio de US $ 5.670 millones en los primeros 11 meses del año 2021.

Abeceb cree que 2021 cerró con exportaciones en torno a los 77.000 millones de dólares “mostrando un incremento interanual del 40% y alcanzando niveles históricos extraordinarios, principalmente por el auge de los precios de las materias primas, la fuerte recuperación de los Manufacturados de Origen Industrial (MOI), impulsado por Brasil, y la recuperación del crecimiento global que impulsó nuestras ventas externas”.

En tanto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en noviembre se registró un superávit en agricultura de US $ 397 millones. El Indec también mostró que las ventas al exterior en los primeros 11 meses de 2021 alcanzaron un valor de US $ 71.320 millones y las compras ascendieron a US $ 56.968 millones.

Otro motivo de las ganancias de Argentina fueron las ventas agroindustriales, que ascendieron a US $ 32.800 millones en 2021, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), a pesar de la persistente bajante del río Paraná, junto con una cosecha menor. El complejo oleaginoso-cereal, que incluye biodiesel y sus derivados, contribuyó con el 48% de las exportaciones totales de Argentina en 2021, según el Indec.

El principal producto de exportación del país fue la harina de soja, subproducto industrializado (14,2% de las ventas totales), seguido del maíz (11%) y el aceite de soja (6,9%).

Según las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se espera que Argentina se mantenga a la cabeza en las exportaciones de aceite y harina de soja para el período 2020/21.

El complejo de soja representó el 27% de las exportaciones argentinas el año pasado.