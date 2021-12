Brasil: Bolsonaro insiste en que su hija no se vacunará

“Espero que no haya injerencia de la ley”, dijo Bolsonaro sobre su hija.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió este lunes en que su hija de 11 años no tomará ninguna vacuna COVID-19.

“Espero que no haya injerencia de la ley, eso espero, porque mi hija no va a ser vacunada. Que quede claro. Tiene 11 años”, dijo el líder brasileño cuando llegó a San Francisco do Sul, en el estado sureño de Santa Catarina, donde la familia planea pasar la Nochevieja.

El propio Bolsonaro no ha sido vacunado contra el COVID-19 e incluso se le prohibió entrar a restaurantes en la ciudad de Nueva York cuando asistía a un evento de Naciones Unidas, por lo que se vio obligado a comer pizza con su séquito en las aceras de La Gran Manzana.

La vacunación para niños de 5 a 11 años ha sido aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia de la Salud (Anvisa) de Brasil el pasado 16 de diciembre. Los niños reciben el medicamento Pfizer. Pese a la decisión de Anvisa, el Ministerio de Salud federal se ha mostrado reacio a vacunar a los niños y no se espera que tome una decisión final al respecto hasta enero de 2022. El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, ha insistido en que “no hay prisa”.

Queiroga ha sido citado diciendo que la muerte de menores por COVID-19 estaba dentro de “niveles aceptables”, lo que ha provocado la indignación entre los círculos médicos donde se registraron unos 2.500 decesos de menores de 11 años por el virus.

Según informes de prensa, el Ministerio de Salud planea recomendar la vacuna para los menores, sin que sea obligatoria, con la condición de que sea recetada por un médico autorizado y con el consentimiento de los padres del niño.

Esta postura ha provocado la reacción del Tribunal Supremo Federal (STF) el viernes pasado, que otorgó a Queiroga cinco días para explicar esos requisitos.

Hasta el momento, el plan nacional de inmunización solo aprueba la vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 12 años. Desde que el 67% de los 213 millones de habitantes de Brasil han recibido un esquema de vacunación completo, las muertes y las infecciones se han reducido considerablemente. Más de 618.000 personas han muerto en Brasil de COVID-19 y 22,2 millones han sido infectadas con el virus.

La administración de Bolsonaro se había mostrado reacia a exigir una tarjeta de vacunación a los viajeros extranjeros que arribaran al país, algo que finalmente se impuso a través de una decisión del STF.