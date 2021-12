Exportaciones venezolanas crecen 30% respecto a 2020

El cangrejo ha reemplazado al petróleo como principal producto exportado de Venezuela a EE. UU.

El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) Ramón Goyo anunció este miércoles un aumento del 30% en las ventas al exterior respecto a las cifras de 2020, lo que ha permitido a los productores compensar una fuerte caída en el consumo interno.

Goyo también explicó que los productos más requeridos actualmente son los frutos del mar, como camarones, langostinos, cangrejos, pescado fresco, entre otros.

También agregó que el ron, el cacao, el chocolate, la madera, las frutas tropicales, los productos de higiene personal y el sector automotriz son otros productos que mostraron mejores cifras de exportación en 2021.

Por otro lado, Goyo destacó que en noviembre mantuvo conversaciones con autoridades nacionales sobre las dificultades que atraviesa el sector y la necesidad de agilizar los tiempos de procesamiento hasta que la mercadería finalmente puede salir de los puertos. Algunos requisitos legales vigentes afectan al 50% de las exportaciones nacionales, según Goyo, quien también destacó que los mercados internacionales están trabajando actualmente con entregas en tiempo y con bajos inventarios, por lo que se requieren envíos expeditos.

El cangrejo se ha convertido en el principal producto de exportación de Venezuela a Estados Unidos, según la Oficina de Comercio y Análisis Económico del Departamento de Comercio, reemplazando así al petróleo y sus derivados como principal rubro de exportación.

Entre enero y octubre, las exportaciones de cangrejo se situaron en 45,3 millones de dólares, su mayor logro en más de dos décadas.

También se destaca el metanol, un tipo de alcohol no potable, también conocido como alcohol de madera o alcohol metílico, que se utiliza principalmente para fabricar combustibles, disolventes y productos anticongelantes.

El comercio entre Venezuela y Estados Unidos se encamina al alza en 2021 por primera vez desde 2018, con US $ 1,574 millones de dólares en comercio, un 21% más con respecto a 2020. Las importaciones venezolanas hasta octubre ascendieron a US $ 1352 millones, un 19 % de crecimiento frente a 2020, mientras que las exportaciones ascendieron a US $ 222 millones, un 32% más que el año pasado.