El clima imposibilita encuentro entre presidentes de Brasil y Paraguay

Bolsonaro estará aquí en enero, anunció Abdo

Los presidentes de Brasil y Paraguay, Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, iban a reunirse este lunes en la localidad de Carmelo Peralta para colocar la piedra angular de un nuevo puente internacional, y también para seguir analizando las tarifas energéticas de Itaipú.

Pero Bolsonaro se vio impedido de llegar a la zona debido al mal tiempo, se informó. Los dos líderes debían reunirse para firmar el contrato para la construcción del Puente Bioceánico, entre Carmelo Peralta en Paraguay y Porto Murtinho en Brasil.

El líder brasileño había llegado hasta la ciudad de Campo Grande, pero no pudo continuar debido al clima.

Abdo inició su discurso afirmando que Jair Bolsonaro “lamenta mucho no poder estar presente” debido a las dificultades climáticas. “Llegó a Campo Grande en avión y allí encontró inclemencias del tiempo”, prosiguió el mandatario paraguayo.

También explicó que la colocación de la piedra se llevará a cabo en los primeros días de enero del próximo año. “Vamos a regresar en breve”, prometió Abdo. Dijo que el futuro puente es “una de las obras más importantes” entre Paraguay y Brasil después de que se construyera el primero hace más de 55 años.

“La construcción del Puente de la Amistad transformó la relación política, económica y cultural entre Paraguay y Brasil”, dijo, insistiendo en “que este es un día histórico para el país y para los distritos que confluyen en hermandad”.

Abdo también señaló que quizás la segunda obra que incidió en los lazos entre los dos países haya sido Itaipú, “que hasta el día de hoy genera la mayor potencia energética del mundo hecha por talento paraguayo y brasileño”, que “fue un homenaje al compromiso” de países amigos y hermanos“.

En cuanto a la tarifa de Itaipú, Paraguay busca mantener el precio en US $ 22,60 kW-mes, mientras que Brasil busca una reducción a US $ 18,95 kW-mes. Abdo y Bolsonaro ya trataron el tema el 24 de noviembre, pero no llegaron a una solución.

Cuando se le preguntó si sentía que Bolso0naro lo había dejado plantado, Abdo restó importancia al comentario e insistió en que todo se debía al clima y que Bolsonaro asistiría a la nueva reunión en enero. Sin embargo, el mandatario también negó que las tarifas de Itaipu estuvieran en la agenda. ”Nuestra presencia iba a deberse al acto del puente. No sé si iba a haber una oportunidad o no de tener una conversación” sobre Itaipú.