Bolsonaro insiste en que no está a favor de pases de vacuna para turistas

“¿Cómo puedo aceptar una tarjeta de vacunación obligatoria si no me vacuné?”, se preguntó Bolsonaro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a insistir en su postura sobre los certificados de vacunación obligatoria contra COVID-19 para viajeros extranjeros, lo que desató una nueva polémica con el Gobernador del Estado de São Paulo João Doria.

El mandatario defendió su postura a pesar de la aparición de la cepa Ómicron del coronavirus, por lo que decretó que los visitantes del exterior necesitarían pasar por una cuarentena.

Doria propuso el “pasaporte” de vacunación obligatoria y acusó a Bolsonaro de querer convertir al país en un “paraíso” para turistas no vacunados. “Un gobernador del sureste hace una amenaza y dice que nadie va a ingresar a su estado si no está vacunado”, dijo Bolsonaro. “¡Qué estado! ¡Qué carajo!” prosiguió.

“Querían que impusiéramos la obligación del certificado de vacunación, ¿cómo puedo aceptar un carnet de vacunación obligatorio si no me puse la vacuna?,” se preguntó Bolsonaro, al tiempo que insistió en que era su “derecho” ser vacunado o no, tras decir a principios de esta semana que prefería “morir” sin vacunarse antes que perder la “libertad” de decidir.

Más tarde, el jefe de Estado lanzó lo que pareció ser un llamado a sus seguidores para que se manifestaran en contra de los pasaportes de vacunación. “Todos tenemos que reaccionar. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Bueno, protestando”, explicó.

Militantes leales a Bolsonaro ya realizaron una protesta contra Doria, a quien apodaron un “pequeño dictador” por defender la vacunación obligatoria y el distanciamiento social. El miércoles pasado, un grupo de manifestantes antivacunas, supuestamente vinculados al bolsonarismo, protagonizó un motín en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

Brasil fue el primer país de América Latina donde se detectó la nueva cepa Ómicron. Hasta el momento, se han encontrado seis casos: tres en São Paulo, dos en Brasilia y uno en Rio Grande do Sul.

En este escenario, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha recomendado que se exigiera un pasaporte de vacunación a todos los pasajeros extranjeros.

Según un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, los extranjeros que lleguen a los aeropuertos brasileños deben presentar una prueba de PCR negativa y opcionalmente un certificado de vacunación. Aquellos que no cuenten con prueba de vacunación deberán permanecer en cuarentena durante 5 días, tras lo cual deberán someterse a una nueva prueba de PCR.

Los científicos temen que no será fácil monitorear si estos turistas permanecen efectivamente cinco días aislados, lo que al final resultará en una mayor propagación de Ómicron.