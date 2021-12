Arrestos a periodistas en aumento, informa el CPJ

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) denunció este jueves que el número de periodistas encarcelados por su labor alcanzó un cenit histórico en 2021: 293ª nivel mundial, de los cuales 50 están en China.

Entre estos, 8 son de Hong Kong, incluido Jimmy Lai, fundador del periódico Apple Daily y Next Digital. Lai ganó el Premio a la Libertad de Prensa Gwen Ifill 2021 del CPJ.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) había estimado a principios de esta semana que el número de periodistas chinos encarcelados actualmente asciende a 127, aunque RSF incluye a los no profesionales en sus recuentos.

El CPJ señaló además que Birmania, que hace un año no estaba en la lista, se ha disparado al segundo lugar luego del golpe militar de febrero, que resultó en 26 personas detenidas que han sido identificadas como periodistas, aunque podría haber más, según algunos informes.

Bielorrusia también está en las noticias con el mayor número de periodistas en prisión desde que comenzó la recopilación de datos en 1992. El CPJ destacó particularmente las “medidas extremas” tomadas por el gobierno del presidente Aleksander Lukashenko para arrestar a Raman Pratasevich.

Nueve periodistas están detenidos en Etiopía en medio de una guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y el frente de liberación popular de Tigray.

En América Latina, hay seis periodistas en prisión. Tres en Cuba, dos en Nicaragua y uno en Brasil, dijo el CPJ.

Con la preocupación global centrada en COVID-19 y el cambio climático, los gobiernos represivos son claramente conscientes de que la indignación pública por los abusos de los derechos humanos se ha atenuado y los gobiernos democráticos tienen menos apetito por las represalias políticas o económicas, argumentó el CPJ.

En cuanto a la cantidad de periodistas muertos en el cumplimiento de sus labores, en 2021 hubo 24 en todo el mundo, además de otros 18 que perecieron en circunstancias aún por determinar. Cuatro reporteros fueron asesinados en India y tres en México.

Gypsy Guillén Kaiser, directora de comunicación y promoción del CPJ, ha explicado que hay un tema común en todos los países que encarcelan a periodistas: “Ha habido una desaparición de la democracia y los principios democráticos a nivel mundial en casi todas las áreas, no solo en la libertad de prensa”, dijo. “En particular, los gobiernos autoritarios están retratando a los periodistas como mentirosos injustos y criminales. Esa narrativa sirve a la polarización política que azota al mundo y también es un componente crítico en la erosión de la confianza en los medios libres e independientes en todo el mundo”.

Los países que asisten a una Cumbre virtual sobre la democracia organizada por el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, y que actualmente mantienen detenido al menos a un periodista son: Brasil, la República Democrática del Congo, India, Irak, Israel, Nigeria y Filipinas.

El incidente de Bielorrusia fue uno de los momentos más emblemáticos de 2021 en relación con la libertad de prensa: Pratasevich, editor del canal de Telegram NEXTA-Live, fue arrestado cuando un avión comercial en el que viajaba por cielos bielorrusos fue obligado a aterrizar en Minsk por la Fuerza Aérea. Pratasevich, cuyo medio tiene millones de suscriptores, había informado activamente sobre las protestas después de que Lukashenko se proclamara victorioso en una disputada elección presidencial. El reportero había testificado sobre la represión en su país de origen. Bielorrusia casi duplicó el número de periodistas en prisión. El CPJ contabilizó 19 este año, frente a los 10 de 2020.

Los datos del CPJ no incluyen a ningún periodista en prisión en Estados Unidos, Canadá o México. Pero la información recopilada por el US Press Freedom Tracker, un proyecto de la Freedom of the Press Foundation, encontró que 57 periodistas han sido arrestados o detenidos en los Estados Unidos desde principios de año, muy por debajo de los 142 arrestados en 2020, principalmente durante las protestas de Black Lives Matter.

Otros países que encarcelan a periodistas son Egipto, Vietnam, Bielorrusia, Turquía, Eritrea, Arabia Saudita, Rusia, Irán y Etiopía.