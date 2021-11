Canciller de Arabia Saudita visita Buenos Aires para estrechar lazos con Argentina

“Lo más importante es que nos aseguremos de que todos tengan acceso a las vacunas”, explicó Al Saud.

El canciller de Arabia Saudita, el príncipe Faisal al Saud, dijo en una entrevista publicada el sábado en el diario Infobae de Buenos Aires que “Argentina es nuestro amigo y aliado, eso no cambiará en el FMI”. El diplomático tampoco descartó un aporte dinerario dádiva para reforzar las reservas del Banco Central de Argentina.

Durante su estancia en Buenos Aires, Faisal bin Farhan al Saud también subrayó la importancia de luchar contra los grupos terroristas como Hezbollah y hacer frente a todas las formas de violencia en el nuevo contexto mundial.

Al Saud nació en Alemania y se educó en los Estados Unidos. Fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que dañó la reputación internacional de Arabia Saudita.

El viaje del diplomático a Argentina tenía como objetivo mejorar las relaciones bilaterales, así como las inversiones árabes para asegurar el suministro de alimentos para su país, señaló Infobae. Arabia Saudita, Sudáfrica e India apoyaron las declaraciones de Argentina en la Cumbre del G20 en Roma a pesar de la resistencia de Australia, Alemania y Canadá.

El sábado Al Saud almorzó con su homólogo argentino Santiago Cafiero, con quien conversó sobre el FMI, Hezbollah, COVID-19 y el Cambio Climático de acuerdo con las directrices derivadas del Acuerdo de París de 2015.

“Tenemos una relación bilateral muy fuerte con Argentina. Una relación que se basa en valores y visiones comunes, no solo en el G-20, sino también en otros organismos multilaterales. También tenemos una relación comercial muy fuerte que está creciendo y estamos buscando oportunidades para incrementarla. Hay empresas muy activas de Arabia Saudita en Argentina y hay empresas argentinas activas en Arabia Saudita, en los sectores de seguridad alimentaria, biotecnología y otras áreas”, dijo Al Saud a Infobae.

Respecto al COVID-19, el diplomático explicó que “creemos muy firmemente que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo” y que “no podremos superar la pandemia de coronavirus por completo hasta que todos los países tengan acceso libre y justo a las vacunas”. Es muy necesario que los países ricos fortalezcan el apoyo a los que no pueden. El Reino donó 500 millones de dólares al programa COVAX. Y ciertamente pedimos a todos los que puedan, que redoblen sus esfuerzos porque ahora estamos viendo una nueva variante que está llegando. Y seguiremos viendo esto hasta que podamos tener altos niveles de vacunación en todo el mundo. Es muy importante que le demos prioridad a los países más pobres del mundo, ya sea en América Latina, en África, en Asia, que todavía no tienen acceso completo “.

Consultado por los certificados de vacunación, el funcionario saudí respondió que ”todos debemos proteger a nuestros países. Es absolutamente válido que en una emergencia de este tipo, en ocasiones cerremos temporalmente nuestras fronteras hasta que manejemos la situación. Especialmente cuando vemos una nueva variante donde no sabemos exactamente el efecto de las vacunas disponibles. Pero nuevamente, quiero enfatizar, lo más importante es que trabajemos juntos, especialmente los países ricos, para asegurarnos de que todos tengan acceso a las vacunas. A menos que hagamos eso, no tendremos una respuesta efectiva. El cierre de fronteras puede ser necesario, pero será solo una medida temporal porque necesitamos nuestras fronteras abiertas para que el comercio fluya, para que las comunicaciones continúen. Para que no solo podamos superar los efectos médicos de la pandemia, sino también las económicas. Por lo tanto, debemos centrarnos en desarrollar la resiliencia“.

El diplomático también dijo que ”estamos preocupados por la actividad iraní negativa en la región. Estamos en un diálogo con Irán. Esas conversaciones no han llegado a ninguna conclusión porque hasta ahora los iraníes no se han pronunciado sobre los temas que más nos preocupan. Pero seguiremos conversando con la esperanza de que podamos hacer un gran avance y centrarnos en la seguridad y la prosperidad de nuestra región. Nuestra filosofía en el Reino de Arabia Saudita es la estabilidad y la seguridad“.

El canciller Faisal Al Saud también se refirió al cambio climático: ”Arabia Saudita está apoyando iniciativas que tienen que ver con el cambio climático, y al mismo tiempo son una potencia en la producción y exportación de petróleo. ¿Cómo se resolverá en el futuro esta aparente contradicción de apoyar el cambio climático y seguir siendo el principal exportador de petróleo en todo el mundo? Lo que tenemos que hacer es gestionar la transición“, dijo, pero también admitió ”que el petróleo y el gas seguirán jugando un papel durante las próximas décadas”.

(Fuente: Infobae)