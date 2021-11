Presidentes de Brasil y Paraguay se reúnen en Brasilia pero no logran acuerdo sobre tarifas de Itaipú

El Anexo C seguirá siendo analizado en una nueva reunión entre Abdo y Bolsonaro en los próximos días

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no concedió ni un ápice de lo que buscaba su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, durante una Cumbre bilateral este miércoles en Brasilia para analizar el llamado Anexo C del acuerdo de Itaipú sobre tarifas.

Abdo confirmó que se había hablado de la revisión del Anexo C de Itaipú pero no se había logrado ningún avance y por lo tanto no se pudo anunciar un acuerdo sobre la tarifa de Itaipú que Brasil insiste en bajar mientras Paraguay está a favor de mantener en los niveles actuales.

Brasil atraviesa una crisis de suministro de electricidad en medio de una sequía sin precedentes y el consiguiente descenso de sus ríos, lo que también tiene un impacto en las exportaciones de Paraguay por barco.

En este escenario, Abdo y Bolsonaro se reunieron como partes contratantes de Itaipú por primera vez para buscar una solución política, pero las conversaciones se mantuvieron en un “término medio”, según Abdo.

Paraguay insiste en mantener la tarifa de 2020 y 2021 de US $ 22,60 por kW de potencia mensual contratada, para aprovechar los recursos que esto genera en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica; mientras que Brasil argumenta que se debe aplicar el Anexo C del Acuerdo y así bajar la tarifa a US $ 18 por cada kW mensual, ya que se reducirá la deuda por la construcción de la central hidroeléctrica y en consecuencia la tarifa debe bajar.

“Fue una reunión de trabajo, donde hemos podido avanzar. Hemos estado en un intermedio para seguir avanzando en todas las conversaciones”, dijo Abdo tras el encuentro. Las negociaciones con Brasil se controlan con lupa desde Asunción luego de que un documento confidencial casi le costó a Abdo su puesto en 2019.

Bolsonaro también reconoció que habían conversado sobre el Anexo C, pero prefirió elogiar las obras de infraestructura entre los dos países, como el Puente de Integración (presidente Franco-Foz de Yguazú). El mandatario brasileño también anunció que en los próximos días se reunirá nuevamente con Abdo en la ciudad paraguaya de Carmelo Peralta para firmar el contrato para el inicio de las obras del puente que lo une a Porto Murtinho en Brasil. El anexo C también se abordará en esa reunión.

Abdo destacó asimismo la importancia de ese puente en el desarrollo del Corredor Vial Bioceánico, mediante el cual las mercancías del Mercosur tendrán un acceso más directo a los puertos de la costa del Pacífico.

Ambos líderes también elogiaron los actuales esfuerzos conjuntos en la lucha contra el crimen organizado. A principios de este mes, Brasil donó dos helicópteros a la policía paraguaya.