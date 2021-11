Mal funcionamiento de urnas electrónicas afecta votación interna de PSDB en Brasil

El PSDB alguna vez gobernó Brasil bajo FHC

El Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) suspendió “por razones técnicas” durante el fin de semana el proceso de selección para nombrar un candidato para las elecciones presidenciales de octubre de 2022.

Citando “inestabilidad” en las urnas electrónicas, Marcos Pestana, coordinador del PSDB para las elecciones internas, informó este domingo por la noche que el problema se debió o bien a “incompetencia” de la empresa contratada para el servicio “o bien a un ataque de piratas informáticos”.

El gobernador del estado de São Paulo, Joao Doria; el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; y el ex alcalde de Manaus Arthur Virgilio estaban compitiendo por una candidatura.

En los días previos a las elecciones hubo acusaciones cruzadas de “fraude” y “manipulación” de listas entre Doria y Leite. Debido a las fallas en la aplicación, unos 4.000 miembros del partido pudieron votar sobre un total de 44.000.

Doria y Virgilio acordaron proponer que la votación se cierre el próximo domingo después de que se haya resuelto el problema técnico. “Es necesario finalizar el proceso de votación que comenzó este domingo, la aplicación debe ofrecer la posibilidad de que todos los votantes registrados puedan votar con seguridad”, dijo Doria el lunes por la mañana. Varios grupos del PSDB debían reunirse en Brasilia para definir cuándo se reanudarán las elecciones.

El PSDB apunta a convertirse en una alternativa al actual presidente Jair Bolsonaro y al exjefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva.

El PSDB gobernó Brasil entre 1995 y 2002 bajo Cardoso, pero actualmente atraviesa una crisis propia cuando Doria choca con el ex candidato presidencial Aécio Neves, quien se dice que está más cerca de Bolsonaro.

También hubo acaloradas discusiones entre Virgilio y Leite el domingo. Según informes de prensa, Virgilio acusó a Leite de ser un aliado “mimado” de Neves.