Kast es muy anti argentino, dice embajador

Kast evita analizar violaciones de derechos humanos, advirtió Bielsa

El embajador de Argentina en Santiago, Rafael Bielsa, dijo que el candidato de derecha José Antonio Kast, quien terminó primero en las elecciones del domingo, era un pinochetista anti-argentino “que se atreve a pronunciar su nombre” y lo comparó con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro.

Pero la Cancillería argentina explicó que las palabras de Bielsa reflejan sus propias opiniones y no las del gobierno del presidente Alberto Fernández ni las del pueblo argentino.

Bielsa dijo en una entrevista radial que Kast provenía de “una derecha disruptiva, pinochetista”. Según el ex canciller Bielsa, “el discurso de Kast es muy genérico e impreciso, pero no es un [político] de derecha comparable a [l presidente Sebastián] Piñera, en el sentido de que no tiene miedo de pronunciar su nombre”.

El discurso disruptivo de Kast no aborda “los derechos humanos, ni la desaparición de personas, ni la tortura, ni las responsabilidades del Estado”, señaló también Bielsa, quien destacó asimismo que Kast tenía un nivel “alarmante” de agresividad hacia Argentina, “desde decir que históricamente hemos robado territorios, que hay que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresiones xenófobas contra Argentina, que he presentado, registrado, leído y estudiado”, agregó. Sin embargo, “todo puede cambiar”, agregó Bielsa, aunque subrayó la “gran hostilidad de Kast hacia el peronismo”.

El embajador argentino advirtió que en caso de que Kast sea elegido en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre y ”si uno se apega a lo que ha dicho, sería una situación difícil de manejar, porque al mismo tiempo la relación de Argentina con Chile es más compleja, en un buen sentido, más diversificada que todas las que tiene con sus países vecinos”.

Con poco más del 95% de los votos contados, quedó claro que Kast y el candidato comunista Gabriel Boric se enfrentarán el 19 de diciembre. Kast obtuvo el 27,97% de los votos y Boric el 25,70%. Respecto a este resultado, Bielsa recordó que desde el regreso al régimen democrático, ningún candidato chileno que hubiera terminado segundo había podido revertir eso en un ballotage, aunque persiste la incertidumbre sobre el 12% de Franco Parisi y hacia dónde irán esos votos tras respaldar a un candidato que reside en Estados Unidos y nunca hizo campaña en suelo chileno.