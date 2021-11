Muere el último presidente blanco de Sudáfrica a causa de una afección pulmonar

A pesar de poner fin al apartheid, De Klerk siguió siendo una figura controvertida en su país.

El ex presidente sudafricano Frederik Willem de Klerk, el último hombre blanco en gobernar el país, murió este jueves de en su casa cerca de Ciudad del Cabo. Tenía 85 años.

Según se informó, la causa del deceso fue mesotelioma, una forma de cáncer de pulmón.

De Klerk fue el último presidente de Sudáfrica de la era del apartheid, una época en la que los derechos se otorgaban según el color de la piel, mientras que Nelson Mandela estuvo en la cárcel durante 27 años, antes de ser liberado para convertirse finalmente en el primer jefe de un estado no discriminatorio.

Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz de 1993, aunque antes de su acceso al poder, de Klerk había defendido las políticas racistas. Sin embargo, después de asumir el cargo, el líder respaldó la eliminación del apartheid, incluida la prohibición de los partidos políticos de oposición y la liberación de presos políticos como Mandela.

En su autobiografía, Mandela describió a su predecesor como un pragmático “que veía el cambio como necesario e inevitable”.

“Aunque no me retractaría de mis críticas, diría que él había hecho una contribución genuina e indispensable al proceso de paz”, escribió también Mandela, quien falleció en 2013, a la edad de 95 años.

A pesar de sus acciones con respecto al apartheid, De Klerk siguió siendo una figura profundamente controvertida en su país por no detener la violencia imperante. Según el New York Times, Herman J. Cohen, asesor del ex presidente estadounidense George H.W. Bush en asuntos africanos, reconoció que De Klerk no se oponía moralmente al apartheid, pero “había decidido que no iba a funcionar”.

Cuando asumió la presidencia, las políticas de apartheid habían convertido a Sudáfrica en un paria internacional, lo que llevó a De Klerk a argumentar que el país necesitaba tomar un nuevo camino. Más tarde, De Klerk se disculpó públicamente por el apartheid y señaló que esperaba que “las víctimas de nuestras políticas encuentren en sus corazones perdonarnos”.

El presidente Cyril Ramaphosa elogió al hombre por su valentía, pero también recordó lo que significaba el apartheid para la mayoría del país. “Nos entristece porque jugó un papel clave en el inicio de la democracia en nuestro país”, dijo Ramaphosa.

“Era el líder de un partido que estaba en gran parte desacreditado,“ dijo en relación con el papel que jugó el Partido Nacional en la aplicación del apartheid. ”Pero tuvo el coraje de apartarse del camino que su partido (...) había emprendido desde 1948, y lo recordaremos por eso“.

Pero, ”por supuesto, las políticas que implementó el régimen del apartheid han causado muchos estragos en millones de sudafricanos y fueron los estragos que muchos de nuestros pueblos nunca olvidarán y que han sufrido”, agregó Ramaphosa.

De Klerk asombró al mundo en febrero de 1990, cinco meses después de su presidencia, y menos de tres meses después del colapso del Muro de Berlín, cuando abrió el camino para el fin de más de cuatro décadas de apartheid. Levantó la prohibición contra el Congreso Nacional Africano (ANC) y liberó a Mandela después de 27 años en la cárcel.