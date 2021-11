Argentina quiere topes al precio de los medicamentos; los laboratorios se oponen

El precio de los medicamentos no se puede dejar librado al mercado, afirmó Feletti

El secretario de Comercio Interior de Argentina, Roberto Feletti, insinuó este martes que el Gobierno podría avanzar en la imposición de algún tipo de límite al precio de los medicamentos, lo que ha provocado reacciones en los laboratorios.

“No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicinas que no tengan algún grado de regulación estatal”, dijo Feletti. “No se puede dejar a la asignación de recursos que hace el mercado”, agregó, aunque admitió que las empresas y los laboratorios tenían derecho a una ganancia.

Feletti se reunió el martes con la directora de PAMI (Agencia de Bienestar y Salud para Personas Mayores), Luana Volnovich, y planea mantener una charla el miércoles con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para tratar el tema.

Según encuestas realizadas por el Colegio de Farmacéuticos, los precios de los medicamentos subieron entre un 45% y un 86% en lo que va de año.

En esas circunstancias, “no hay una política de ingresos que se sostenga si hay apropiaciones indebidas en el consumo esencial”, explicó Feletti. “Pero todos sabemos que los monopolios, si no están regulados, se ajustan por precio y no por cantidad”, dijo. “El consumo de Argentina no puede limitarse a los planes de negocios de 30 o 40 empresas. Esto también debe discutirse”, concluyó Feletti.

Respecto al plan de congelación de precios de 90 días, Feletti destacó que el mismo tiene un alto grado de cumplimiento, lo que “se refleja en una caída promedio en la canasta del supermercado. El cumplimiento es bastante homogéneo”, enfatizó. “Tomamos la medida para frenar la escalada [de precios] y creemos que esta escalada se ha detenido. Ahora vemos como un objetivo de más largo plazo garantizar una canasta básica amplia de 1.400 o 1.500 productos”, añadió.

En tanto, laboratorios agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Empresarial de Laboratorios (COOPERALA) manifestaron su desaprobación a las palabras de Feletti.

Las empresas consideraron “innecesario” aplicar una congelación de precios al sector, “teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7.300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos ...” por lo cual “es innecesario alterar las reglas de la libre competencia mediante mecanismos de congelación de precios”.

Los laboratorios también recordaron en un comunicado conjunto que “durante muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina viene realizando grandes esfuerzos para mantener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas [proveedores de salud], en muchos casos con una cobertura que alcanza hasta el 100% del valor para los pacientes, como ocurre en los tratamientos oncológicos o en el programa 'Vivir Mejor' implementado por PAMI, con un aporte sustancial de los laboratorios”.