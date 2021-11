Exportaciones uruguayas en aumento, según informe

El precio internacional de la carne se encuentra en valores excepcionalmente altos debido al mercado chino ”y al cese de exportaciones por parte de Argentina”

La carne vacuna, los subproductos cárnicos y la madera han impulsado las exportaciones uruguayas, que crecieron un 17,2% en general en octubre, se anunció este lunes en Montevideo.

Las solicitudes de exportación —incluidas las zonas francas— totalizaron US $ 897 millones en octubre, lo que representó un incremento del 17.2% frente al mismo mes de 2020, informó este lunes el Instituto Uruguay XXI.

En tanto, las exportaciones de Aduana -es decir, fuera de las zonas francas- alcanzaron los 782 millones de dólares el mes pasado, un crecimiento de 16,6% con respecto a octubre del año anterior.

Entre enero y octubre de 2021, las exportaciones crecieron 31% interanual y 12% por encima de las cifras prepandémicas de enero a octubre de 2019, según Uruguay XXI.

En octubre de 2021, la carne vacuna “marcó un récord histórico”, siendo “una vez más el principal rubro exportado y el de mayor impacto en la evolución de las exportaciones totales”. Las ventas por US $ 259 millones supusieron un incremento interanual del 75%.

La favorable evolución registrada en octubre se explica “por mayores ventas de carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos y madera”. Por otro lado, los “productos con mayor impacto negativo en la variación del mes fueron la soja, la electricidad, el arroz y los productos farmacéuticos”, según el informe.

También en octubre hubo un “aumento significativo” en el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo, según publica en Twitter la Administración Nacional de Puertos, con 54.748 contenedores movidos, frente a los 37.055 del año pasado, lo que representa un crecimiento del 47,74%.

Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, las ventas crecieron un 23,7% o un 31,3% si se tienen en cuenta las exportaciones de las zonas francas. Este aumento se explica por el aumento de las exportaciones a China y Estados Unidos.

China sigue siendo el principal socio comercial de Uruguay luego de un incremento del 77,29% debido a mayores colocaciones de carne, madera, lácteos y pescado, entre otros rubros.

Uruguay XXI destacó que ”el precio internacional de la carne se encuentra en valores excepcionalmente altos debido a la fuerte recuperación de la demanda mundial, principalmente por el mayor dinamismo del mercado chino y el cese de exportaciones de Argentina, uno de los mayores productores de carne del mundo. En concreto, durante el mes de octubre el precio de exportación fue 28,3% superior al mismo mes de 2020”.

El principal comprador de este producto fue China, que representó el 71% de las ventas (US $ 184 millones), “lo que significó una variación del 95% respecto al mismo mes de 2020”. La carne de res también se vendió a la Unión Europea (10%), Estados Unidos (7%), Brasil (3%) y Japón (2%).

Las ventas de celulosa al exterior también aumentaron un 30% respecto a octubre de 2020. Este incremento “se debe exclusivamente” a una mejora en el precio promedio de exportación, que en el último trimestre estuvo cerca de los 650 dólares estadounidenses, un 63% por encima de su valor promedio en 2020 .

Las exportaciones de concentrados de bebidas totalizaron US $ 53 millones. México fue el principal destino con US $ 13 millones (29% más que en octubre de 2020), seguido de Guatemala (US $ 8 millones, 13% sobre octubre de 2020).

“En el acumulado del año, las ventas alcanzaron los 509 millones de dólares, un 24% más en términos interanuales. La evolución positiva del año en su conjunto responde a un aumento de los volúmenes de exportación (17%), que se acompaña de un precio un 7% superior respecto a 2020”, señalan los informes.

En cuanto a los subproductos cárnicos, las exportaciones se duplicaron respecto a octubre de 2020, totalizando US $ 50 millones de dólares. ”Los principales destinos fueron China (51%), Estados Unidos (16%), Hong Kong (8%), la Unión Europea (8%) y Rusia (7%)”.

Por otro lado, las ventas de productos lácteos disminuyeron un 6% con respecto al mismo mes de 2020; sin embargo, se mantiene el marcado crecimiento entre enero y octubre, que fue del 12%. Brasil fue el destino que más cayó (US $ 21 millones de dólares en octubre de 2020 a ocho millones en octubre de 2021, lo que significa una caída del 60%), Argelia (-30%) y Cuba (-88%).

“Sin embargo, destaca el aumento (265%) de las ventas a China, que alcanza los 13 millones de dólares, y compensa parte del descenso en los principales mercados. Las menores ventas de leche en polvo (-13%) no pudieron ser compensadas por el aumento de las exportaciones de mantequilla (78%), siendo el único producto con impacto positivo en el mes”, dice el informe.

Las exportaciones al principal socio comercial de Uruguay crecieron 77% en octubre de 2021, en comparación con el mismo mes de 2020, con un monto de US $ 230 millones. Las principales exportaciones fueron carne vacuna, subproductos cárnicos, madera, productos lácteos, pescados y mariscos.