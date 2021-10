Trabajadores rurales protestan frente al Congreso argentino

Los manifestantes quieren que Argentina logre la “soberanía alimentaria”

El Sindicato de Trabajadores de la Tierra de Argentina (UTT) acampó el lunes frente al edificio del Congreso en Buenos Aires en apoyo al proyecto de ley de Acceso a la Tierra.

La UTT, que afirma representar a los trabajadores rurales a nivel nacional, que constituyen el 8% de la fuerza laboral nacional, planeaba mantenerse movilizada durante 4 días seguidos.

Los manifestantes trajeron frutas y verduras para compartir entre sí en lo que se ha considerado como una forma de resistencia alimentaria.

La UTT sostiene que “en lugar de pagar rentas abusivas, podríamos devolver un préstamo que nos permita acceder a nuestra propia tierra y darnos seguridad para producir alimentos e invertir en el camino de la agroecología”, según un comunicado del grupo.

“Porque además de enfermarse con los agroquímicos, las familias que dependen de estos venenos producen a precio dólar y venden en pesos argentinos”, prosiguió el grupo.

Además de intercambiar alimentos y verduras, la UTT prevé realizar un festival cultural, charlas, talleres y proyecciones, todas actividades que se imitarán en otras protestas a nivel nacional.

El portavoz de la UTT Lucas Tedesco dijo que “el 40% de la tierra cultivable del país está en manos de 1.200 familias”, mientras que los trabajadores de la tierra generan el 60% de los alimentos que se consumen en los hogares. Y estos trabajadores viven “en condiciones indignas”, explicó.

“Pedimos que esta ley comience a construir un modelo de alimentación sana, soberana, fuera de las lógicas de explotación y contaminación”, agregó, al tiempo que insistió en que no sabía por qué el proyecto de ley no avanzaba.

“Vamos a hacer un 'panazo' y un 'asadazo' con carne de familias productoras, para mostrar que se pueden construir precios, pero con otro modelo”, y no el que se usa actualmente en Argentina con fuerte inflación “después de cuatro años de gobierno neoliberal y dos de pandemia, con un gobierno progresista, y persiste una crisis económica donde los precios no paran de subir”.

Tedesco también pidió al Gobierno nacional del presidente Alberto Fernández que actúe con diligencia en este tema, ya que es la tercera vez que se presenta a la Legislatura el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. La primera vez fue en 2016.

“En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrícolas controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada en nuestro país”, detalló Tedesco.

Agregó que el proyecto de ley busca crear un esquema de crédito blando “para el sector rural”, que permitiría “a las familias de pequeños productores acceder a tierras para producir alimentos de manera sustentable y vivir en viviendas dignas”.

“En este momento, mientras las corporaciones alimentarias quieren escasez de suministros y seguir matando de hambre a la gente, necesitamos más que nunca medidas concretas para poder acceder a los alimentos a través de precios justos, y para eso es fundamental bajar y controlar los precios de la canasta alimentaria.“

Zulma Molloja, también vocera de la UTT, dijo que ”el modelo de agronegocios representa un campo concentrado que no alimenta, no se enfoca en el hambre de la gente, mientras genera una riqueza extraordinaria a partir de las exportaciones“, que, aunque necesarias, no constituyen el ”modelo sostenible a través de la agroecología y la democratización de la tierra“ que Argentina -según dicen- necesita para ”lograr la soberanía alimentaria”.

Las protestas están programadas para extenderse hasta el jueves 28 de octubre. Escenarios similares se montaron en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, se informó.