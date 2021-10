Canciller de Bolivia dice que no se analizó ningún acuerdo sobre litio con la empresa rusa Gazprom

La rusa Gazprom no tiene nada que ver con el litio, dijo Mayta.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, negó este domingo los informes de prensa según los cuales se había llegado a un acuerdo durante su reciente viaje a Moscú con el gobierno ruso para explotar el litio del Salar de Uyuni .

Mayta también describió la publicación de un medio de Potosí como un “error significativo” y explicó que “no se había llegado a ningún acuerdo sobre el litio” con su contraparte ruso Sergey Lavrov.

El funcionario boliviano señaló asimismo que el Ministerio de Energía e Hidrocarburos, junto con la empresa YLB, estaban realizando un proceso de selección de la empresa con la que se extraerá el litio y que esos trámites estaban siguiendo su curso natural.

Con respecto a la supuesta participación de la firma rusa Gazprom mencionada en el informe del periódico, Mayta insistió en que esa empresa en particular no estaba involucrada en el tema del litio porque no era su área de trabajo.

Mayta también consideró que probablemente exista un error que “conviene aclarar para que no haya malentendidos en la población y entre quienes están participando en el proceso de selección” de empresas.

El ministro explicó, por otra parte, que con Lavrov había analizado temas de interés bilateral como el trabajo de la Comisión Mixta que va desde cultura, salud, provisión de vacunas, así como políticas de Estado en el marco de Naciones Unidas.

Ambos países también acordaron promover el cese inmediato de la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países latinoamericanos, incluidos Cuba y Venezuela, según un informe de Tass.

“Intercambiamos opiniones sobre la situación en América Latina y el Caribe”, dijo Lavrov.

”Hablamos a favor del cese inmediato de injerencia en los asuntos internos de los países de la región, incluido el cese del comercio ilegal, bloqueo económico y financiero de Cuba, así como la inadmisibilidad de las acciones de Washington para socavar procesos de desarrollo en tales países como Venezuela y Nicaragua”, agregó.