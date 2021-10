Mejorarán telecomunicaciones en Falklands: tecnología satelital y mayor banda ancha

Sure y el gobierno de Falklands negocian juntos con los proveedores de tecnología satelital

Tiempo de elecciones en las Islas Falklands, el próximo 4 de noviembre cuando se renuevan las ocho bancas de la Asamblea Legislativa y los quince candidatos han hecho público sus manifestos, o sea programas de gobierno, o sus posiciones frente a lo que se ha identificado como los principales desafíos de las Islas durante los próximos cuatro años.

Y uno de ellos casi unánime por parte de todos los candidatos, --en el siglo de las telecomunicaciones-- es justamente el problema que enfrentan los Isleños para comunicarse, para hacer negocios y mantener un flujo de contractos ágiles, sin interrupciones o demoras.

No es de extrañar entonces que el proveedor del servicio de telecomunicaciones en las Falklands, prácticamente en condiciones de monopolio, SURE, en entrevista con el semanario Penguin News ha planteado algunas de las opciones que le empresa tiene programada, por ejemplo apelar a un nuevo satélite de banda ancha.

“Nuestra aspiración es contar con mayor banda ancha para los consumidores, empero tomando en cuenta las limitaciones que imponen la geografía insular y la economía de las Islas,” dijo el CEO de Sure en las Islas Justin McPhee.

En la mayoría de los territorios donde opera Sure significa un cable de fibra óptica, pero según McPhee esas perspectivas en las Islas son pobres.

“Es muy improbable. Se ha hecho trabajo de campo, una serie de evaluaciones y estamos hablando de millones de libras”. Por eso la empresa apuesta a un servicio “similar al de fibra”, pero sin la fibra óptica, y hay avances interesantes en la materia por parte de la industria de satélites“

Starlink quizá sea la más mencionada, pero existen otros operadores, otras tecnologías, sobre las cuales McPhee se mostró optimista. ”Estamos viendo cambios dramáticos en el mercado, no sólo Starlinks, la mayoría de los operadores tienen plataformas nuevas satelitales, en desarrollo o por ser lanzadas. Y cada una de estas tecnologías sean en órbita geoestacionaria, órbitas de satélite a media o a baja altura. “Es por eso que Sure está incursionando en ese mercado para ver cuál puede ser la mejor para la población. Porque aquí en las Islas tenemos una licencia exclusiva para proveer un servicio universal a todo el mundo, no importa donde se hallan en las Falklands”.

En el 2019, Sure consiguió un financiamiento anual de un millón de libras de parte del gobierno de las Islas Falkland, el cual concluye en noviembre del 2022, al igual que los arreglos que tiene Sure con sus propios proveedores de capacidad.

“En verdad recién ahora estamos en un proceso de adquisición de capacidad satelital, el cual estamos haciendo en conjunto con el gobierno de las Islas”, reveló McPhee, agregando que su compañía está a la búsqueda de una tecnología satelital disponible, junto con los anchos de banda y obviamente los costos.

“Ese es el proceso que está en marcha y lo más seguro es que se extienda al primer trimestre del año que viene. O sea en marzo 2022 habrá una serie de conversaciones comerciales y técnicas, tanto con los proveedores como con el gobierno , lo cual nos brindará una idea sobre los próximos pasos en cuanto a cómo vamos a brindar más velocidad, más capacidad”

Las Opciones

McPhee explicó que necesariamente habrá que negociar condiciones con la nueva tecnología satelital. “Por supuesto hay mucha prensa en torno a las tecnologías nuevas, algunos titulares, pero el hecho es que todas las empresas de satélites tienen su próxima generación de desarrollo tecnológico y de entre esas hay que buscar qué es lo que sirve de una y de otras. Hay desafíos técnicos y riesgos potenciales de cierto tipos de proveedores pero en definitiva se trata de conseguir el máximo de banda ancha al mejor costo”.

“Eso significa que Sure irá al gobierno de las Islas a solicitarle más fondos? No a esta altura. Estamos analizando las opciones técnicas, y por tanto estamos involucrados en un proceso de adquisición, con el gobierno, cuando vamos a negociar con la industria satelital. Debemos hacer entender a los proveedores de servicios satelitales las opciones técnicas que se tienen y que ancho de bandas estimamos o recomiendan para los próximos tres a cinco años. Tras ello obviamente conservaremos con el gobierno sobre a qué podemos acceder si invertimos sumas similares, o si en efecto se pone más dinero, podremos alcanzar un mayor beneficio para los clientes”

Pero Sure todavía no se está en esa situación. “Hasta tanto superemos el proceso de adquisición, los pedidos de información a cada proveedor de tecnología satelital, no sabemos en verdad cual es el escenario comercial y técnico que se nos presentará. Y eso estimamos acontecerá en el correr de los próximos dos a tres meses.

McPhee aclaró que los cambios previos en el sistema no se pudieron haber realizado si no se contaba con el apoyo del gobierno, por tanto es muy probable que la posición que adopte la nueva Asamblea Legislativa en la materia, ”con seguridad determinará el curso de las telecomunicaciones dentro de las Falklands por los años a venir“.



”Sure encaró una serie de incrementos de capacidad bajo su licencia, cuando le fuera extendida en 2017, y luego en efecto se llegó al punto en 2018 y 2019, en que la demanda por banda ancha estaba muy por encima de lo que los clientes podían pagar con holgura....comparado con el reino Unido u otros países desarrollados que pueden conectarse con mayor facilidad.”

Sure utilizó algo del millón de libras inicial anual acordado con el gobierno de las Falklands, para incrementar la capacidad de las Islas, la cual ha permitido cambiar la forma en que hoy disfrutamos del internet. Cinco años atrás los Isleños raramente podían hacer uso de servicios de streaming, pero ahora el servicio en línea del video se ha convertido en el servicio de mayor uso. Los gigabytes de uso vienen en el siguiente orden, 1. Netflix; 2. Youtube; 3. Facebook video; 4. Facebook; 5. Android markets; 6. Instagram; 7. SSL (secure Virtual Private Network traffic); 8. TikTok; 9. iTunes Store

Pasos a seguir

Todos los años Sure debe elegir dónde invertir, y este año está centrado en mejorar la cobertura que se brinda al Campo. McPhee dijo al respecto, “cada año encaramos un proceso de planificación de negocios y nos fijamos bien donde hacer las inversiones.

Hay todo un abanico de drivers, cobertura adicional, que es lo que moviliza ingresos pero las telecomunicaciones son intensivas en materia de inversiones de capital, dado la rotación de equipos y avances tecnológicos. Muchas de estas decisiones están guiadas por la necesidad de asegurar que mantenemos un servicio confiable para nuestros clientes”

Empero no debe olvidarse el trabajo que se ha realizado en mejorar los servicios del Campo. “Acabamos de encarar una expansión significativa de la cobertura 4G para un suministro de servicio de datos vía celulares que se suma al del celular 2G, que solo en verdad ofrece mensajes de voz y SMS.

Por tanto eso ha significado un gran paso y expansión del nuevo hardware del 4G. El último sitio que tendría que finalizarse esta semana, son los cerros de Sussex, y con eso se ha cubierto casi toda la zona norte de la isla Este.

”También hemos mejorado algunos sitios en Goose Green y Fox Bay. Ellos tenían una suerte de estación base 4G de poca potencia...y ese equipo menor lo hemos corrido a Fitz Roy y North Arm donde de todos modos el área a cubrir es mucho menor...De forma que North Arm y Fitz Roy tienen por primera vez cobertura 4G. A su vez Goose Green y Fox Bay cuentan con un servicio mucho más ampliado y mejorado“.

McPhee insistió que Sure es una empresa muy consciente de sus responsabilidades. ”Estamos muy al tanto que tenemos la obligación de suministrar un servicio equivalente, para todos, en las Islas...esperamos que la próxima evolución combinada con nueva tecnología satelital implique que podemos avanzar hacia mayores velocidades, bandas más anchas y cuotas de satisfacción de clientes“.

Sin embargo, las Islas presentan un medio ambiente desafiante para las telecomunicaciones. ”En Stanley es relativamente fácil, es como si se tratara de una aldea similar en el Reino Unido donde hay cables de cobre, fibra óptica, y toda una infraestructura bajo tierra. Pero el Campo es un verdadero desafío de ingeniería en cuanto existen equipos en unas 120 localidades geográficas diferentes extendidas por las Islas. Luego tenemos un vínculo con Stanley mediante una compleja red de radio en línea, y además le hemos agregado cobertura 2G, 4G para celulares“.

Sure espera que estas mejoras puedan ayudar a los residentes del campo en varias formas. ”Creo que en Australia, usan el 4G para poner caravanas al ganado de valor...con esas caravanas se les puede ubicar donde se encuentren en el mundo... Esperamos que con esta inversión en mayor cobertura, la gente también se dirija a nosotros para hablar de otros usos de esa tecnología que se beneficiara de cobertura ampliada”.

McPhee dijo finalmente que Sure como empresa de telecomunicaciones, precisa invertir todo el tiempo para mantener sus servicios al día. Debe potenciar continuamente el servicio para evitar la obsolescencia de la red , pues a medida que la tecnología avanza, y a mayor ritmo, la vida útil del software y hardware decrece aceleradamente.