Embajador argentino en Chile defiende sin éxito a Jones-Huala

¿Por qué un embajador actuaría como abogado defensor?

El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, se ha presentado en una audiencia judicial chilena para defender al autoproclamado líder mapuche encarcelado Facundo Jones Huala, a pesar de que este último ha renunciado a gritos a su ciudadanía argentina.

Bielsa intentó infructuosamente que se concediera la libertad condicional a Jones.

Jones Huala, líder del grupo radical Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue extraditado a Chile hace tres años y actualmente cumple una condena de nueve años de prisión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, al sur de Santiago, por su participación en un atentado contra una casa en la zona de Pisu Pisué, epicentro de la revuelta mapuche.

Jones Huala, nacido en Bariloche, también debe rendir cuentas por actos de violencia contra la propiedad privada y estatal en Argentina.

La Cancillería argentina -que alguna vez lideró el propio Bielsa- argumentó que los servicios prestados a Jones Huala eran los de una “asistencia consular” regular otorgada a “todos los ciudadanos”. Pero según expertos en derecho internacional, la participación directa de Bielsa estaría en contra de la Convención de Viena de 1963 que prohíbe a los cónsules involucrarse en procesos judiciales como este.

Bielsa, abogado de profesión, es como embajador el máximo representante del Estado argentino ante el Gobierno de Chile, que ha ordenado la “militarización” de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, las zonas afectadas por la violencia relacionada con grupos mapuche.

El diario chileno El Mercurio dijo que Bielsa había explicado que compareció en acta a pedido del lonko (líder) de RAM para tratar de conseguirle el beneficio de la libertad condicional. El diario Clarín ha informado que Jones Huala está ansioso por regresar a Argentina, donde se dice que tiene contactos con grupos radicalizados.

El caso de Jones Huala con Bielsa presente y en su defensa fue discutido el 5 de octubre en la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco. “La Comisión tuvo a la vista la información brindada por el Centro de Detención Preventiva de Temuco donde actualmente el condenado se encuentra cumpliendo condena”. Según informaciones de prensa, Bielsa se pronunció luego de las denuncias, y según El Mercurio, el embajador “refutó los argumentos entregados por el abogado de la Administración Regional de Los Ríos, señor Hernán Valdebenito Castillo”, en un claro gesto a favor de Jones Huala.

Facundo Jones Huala nació en Bariloche en 1986 y siempre fue considerado el creador y líder de la RAM, que se define como una organización revolucionaria, anticapitalista, antiimperialista y antioligárquica. Con medios incluso violentos aspira a imponer un estado blanco, al que llaman “Huinca” y luchan con armas contra la presencia en la zona de empresas y familias como Benetton, Lewis y otras.

“El Estado mismo, esa concepción de organización político-territorial, es una concepción occidental. Proponemos la reconstrucción del poder de las comunidades, en las mismas comunidades, bajo nuestros parámetros ancestrales. En este momento, específicamente en el proceso de recuperación de tierra, se puede decir que desde el hilo interno no hay Estado. El Estado argentino no existe, el Estado chileno no existe. Tampoco existe la lógica de la propiedad Winka“, ha ducho Jones Huala en sus numerosas entrevistas de prensa.

Jones Huala fue acusado de incendiar una casa deshabitada dentro de la finca Pisu Pisue en el sur de Chile, el 9 de enero de 2013. Después de huir a Argentina, empeoró las cosas. Todos los demás imputados en ese caso fueron absueltos en 2014, pero el expediente quedó abierto y se solicitó su extradición, concedida sin demoras en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Los días de Jones Huala en prisión preventiva en Chile y Argentina ayudaron a reducir su condena de 12 a 9 años. Su sentencia fue incluso confirmada por la Corte Suprema de Chile.

La defensa del embajador Bielsa del autopercibido líder mapuche solo puede sorprender a quienes desconocen el pasado de Bielsa como guerrillero montonero en la década de 1970, tiempos en los que ha reivindicado el terrorismo como instrumento de política e incluso colocó bombas como la que resultó en que un empresario rosarino perdiera ambas manos.

“Participé en acciones armadas y en la colocación de bombas sobre 'aristócratas' de esa época”, ha dicho Bielsa. ”Éramos peronistas, estábamos proscritos, había mucha violencia institucional desde el 55 y nos parecía que la violencia era una herramienta, era un arma cargada en el futuro”.

En cambio, el hermano de Bielsa, Marcelo, disfruta de una vida más tranquila como entrenador de fútbol en Inglaterra.