Falklands elección: medio ambiente, cría de salmones y turismo, temas de la campaña

A medida que se aproxima la elección general en las Islas Falkland para la renovación del gobierno autónomo, la Asamblea Legislativa de ocho miembros, los temas prioritarios que emergen de la agenda, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Penguin News, son el medio ambiente, la cría industrial del salmón y la apertura de las Islas al turismo de ultramar.

Empero no fueron los únicos temas abordados, los hubo más y bastante variados y polémicos, pero a diferencia de hace cuatro años el tema de Argentina y “otras preocupaciones esotéricas en materia de relaciones exteriores” no han distraído tanto.

En esta oportunidad el foco se centró en temas muy domésticos, por ejemplo una administración pesada por parte del gobierno de las Islas, los apagones y cortes de suministro de agua por deficiencia del suministro, al igual que el estado edilicio de las escuelas, descriptas como “no aptas para su propósito”

Una de las entrevistadas fue Jeanette Clarke quien fue contundente, “un NO a la explotación industrial del salmón, no queremos nada de eso en las Islas por el impacto sobre el medio ambiente y la vida silvestre de las Islas”.

Empero tuvo palabras de encomio para el programa TRIP, el cual promociona el turismo doméstico, con subsidios, tanto para los residentes de las Islas como para resguardar la infraestructura turística. “Es algo bueno que hicieron los miembros de la Asamblea Legislativa y hay que apoyarlo pues vamos a tener otra temporada sin turistas extranjeros”. De la misma manera entendió que se necesitaba un “incremento de las jubilaciones porque los pensionistas están quedando atrás”.

Roddy Cordeiro, un joven profesional recién casado e hijo de españoles que llegaron a las Falklands por la pesca y se quedaron, dijo que era difícil entender como tanto “la salud y la educación no están al tope de la agenda de cualquier candidato, dado lo importante que son para la comunidad y las inversiones que precisan”. También espera que haya un debate sobre la diversificación de la economía este año, y me gustaría que el medio ambiente fuera una prioridad en ese debate y las futuras decisiones.

También mayor énfasis en hacer un cambio hacia energías renovables, ”por supuesto que cambios mayores no pueden acontecer en un solo período de la Asamblea (cuatro años) pero sería bueno ver a los candidatos trabajando para subrayar esas inversiones a largo plazo y compromisos legalmente vinculantes en el asunto“

Otro aspecto que abordó Cordeiro fue el del Comisionado Quejas, el cual tendría que ser un ombudsman, totalmente independiente y no un sistema mediante el cual las quejas pasan por Gilbert House, sede de la Asamblea Legislativa. Dijo también que a falta de transparencia, Facebook se había convertido en escenario de debate, pero con sus falencias y toxicidad, lo cual ha desalentado a muchos de la política.

Espera que la próxima Asamblea piense en alternativas para integrar el electorado al debate político de forma más accesible y menos ponzoñosa.

Igualmente los vínculos aéreos y marinos son vitales y ”me costaría mucho votar a un candidato que quisiera deshacerse del segundo vuelo o dar marcha atrás en el desarrollo del puerto nuevo“.

Finalmente espera que los candidatos apoyen ”un sistema de inmigración que reconoce la falta de mano de obra en las Falklands y el inmenso valor para la comunidad por parte de aquellos que han optado por hacer de las Islas su hogar, en lugar de tener que soportar esas diatribas xenofóbicas que emergen periódicamente“.

Amy Gilding, vinculada a las actividades rurales dijo que le gustaría ver ”un enfoque más proactivo y transparente en cómo resolver la situación de los vuelos de pasajeros hacia y desde América del Sur“.

Agregó estar bajo la impresión que ”nos mantienen en la oscuridad cuando se trata de las deliberaciones entre el gobierno de las Falklands y LATAM. Fue decepcionante que los miembros de la Asamblea no estuvieran al tanto del alcance de los problemas que enfrentaban los extranjeros pero residentes de las Islas, hasta tanto no se celebrara una asamblea pública donde se hicieran público esas dificultades“.

En el tema de las granjas de salmones dijo que ”habrá algunos que puede no consideren esa actividad como un tema agrícola, pero es sin lugar a dudas una industria que nos afectará a todos, tanto en Stanley como en el Campo. Me gustaría escuchar las opiniones personales de los candidatos al respecto“.

”Si bien la investigación independiente aún no se ha completado aquí en las Islas con nuestra ubicación única geográficamente, hay numerosos ensayos a nivel mundial, y al día, que nos pueden ayudar a formar nuestras propias opiniones. No podemos ignorar que hay un distanciamiento de la cría industrial de salmones a cielo abierto y medio marino, algo que se da a nivel mundial como tampoco las catastróficos impactos medioambientales que ha ocasionado en muchos lugares del mundo“

Zoe Fowler, es veterinaria y trabaja para el Departamento de Recursos Naturales, y también está muy preocupada por los temas del medio ambiente y la bio seguridad.

”El medio ambiente importa, debemos invertir tiempo y dinero en el medio ambiente y la bio seguridad. Varias propuestas de bio seguridad fueron rechazados por anteriores Consejos Ejecutivos, y ahora que el Departamento de Medio Ambiente cuenta con un integrante adicional (para complementar a la persona a tiempo completo en Agricultura que se dedica a la bio seguridad), el apoyo que se necesita para trabajar en una política de bio seguridad en las Falklands, y la correspondiente legislación, está todo pronto para que se pueda materializar“

Zoe dijo empero que el tema no ha progresado previamente, ya que la bio seguridad ha estado siempre corta de fondos y no ha contado con el apoyo de todos los integrantes de la Asamblea.

Dot Gould, también vinculada al Campo como productora, dijo que espera que la próxima Asamblea Legislativa electa, adopte una visión más a largo plazo respecto a los proyectos, pues hay demasiados parches de corto plazo y dinero mal gastado a largo plazo.

Agregó, ”me gustaría pensar que pueden desarrollar la habilidad de sumar esfuerzos entre los distintos Departamentos, lo cual ayudaría a ahorrar muchos relevamientos, consultas muy caras, etc, a la vez que escuchar, aprovechar y aplicar buenos consejos locales“.

”Una segunda nave que recorra las Islas es una necesidad para ayudar al desarrollo rural, al turismo y el transporte de la hacienda. Me gustaría también más apoyo de FIMCO (Compañía de Carnes de las Falklands) y del sector agrícola en general, después de todo el desarrollo rural es sumamente importante para nuestra soberanía, cultura y tradiciones. Buena suerte a todos los candidatos, pero por favor no nos defrauden“, concluyó.

Jimmy Moffatt fue muy contundente en sus aspiraciones de la próxima Asamblea Legislativa. ”Están a favor o en contra la cría comercial del salmón en jaulas marinas? Sólo si es en contra tendrán mi voto“ Asimismo, ”Están a favor o en contra de poner en marcha el desarrollo y construcción de viviendas durante el mandato de los miembros de la Asamblea? Tan sólo un si comprometido de Uds. logrará mi voto“

Shirley Hirtle, que ha estado vinculada a la enseñanza en las Islas destacó estar preocupada por el manejo de la administración del gobierno, la cual está muy llena de personal jerárquico contratado en el exterior. ”Puede que sí, puede que no, pero los departamentos del gobierno parecen pulular con una hidra de muchas cabezas con más y más jerarcas del exterior en los mejores cargos. Estoy segura que hay gente en las Islas, bien formados y más que capaces de llenar esas posiciones, pero quizá no se les brinden las oportunidades“

También se quejó de las endebles infraestructuras de la planta de generación eléctrica hasta la precaria red de suministro de agua. ”A medida que la población crece y aumenta la necesidad de viviendas se incrementa, la ruinosa infraestructura está más y más presionada a cumplir con servicios. Precisamos se haga algo al respecto en lugar de los apagones y advertencias sobre cortes en el suministro de agua“

En materia de inversiones de capital Shirley Hirtle sostuvo que ”dos escuelas no cumplen más con su propósito. Esto ha sido así por mucho tiempo, y lo único que hacen es un nudito más por aquí, un nudito más por allá...y todo sigue igual“

Finalmente hubo una mención a Argentina. Para Shirley siempre debe haber ”un gobierno con una posición muy fuerte en la materia, y también con una visión en la dirección correcta“

Stacey Poncet, vinculada a las excursiones en yates expedición sostuvo que luego de haberse mudado fuera de Stanley, le gustaría ver que algunas de las dificultades para operar y encarar nuevos emprendimientos desde el Campo fueran encarados por la nueva Asamblea.

”La disponibilidad de tierra, consejos y apoyo de infraestructura para alentar el crecimiento fuera de Stanley está muy limitado para hacer negocios. “Me gustaría que los nuevos legisladores consideren ayudar a la comunidad a crecer a lo largo y ancho de las Islas en lugar de apretar y concentrar todos los recursos que necesitamos en Stanley. Después de todo Stanley está que explota en la actualidad y ya ni se pueden plantar vegetales en el predio comunal”

Emily Hancox. Las prioridades de Emily son multidimensionales. En cuanto al medio ambiente le gustaría que los candidatos demuestren estar al tanto y entender las preocupaciones a propósito del medio ambiente desde la cría industrial de salmones hasta el cambio climático. “Cómo se han informado los candidatos sobre estos tópicos y que entienden es lo más urgente en la agenda medioambiental? Recursos y fondos para restaurar, proteger y dar vuelo a nuestro patrimonio que es la naturaleza es una inversión para las generaciones futuras, algo así como un fondo de pensiones, y espero reciba el mayor de los debates durante esta campaña política”.

También se refirió a oportunidades directas para que los legisladores electos escuchen opiniones alternativas junto a las del gobierno que son las que predominan ahora. “Cómo pueden sentarse a determinar las prioridades del Plan de las Islas, cuando solo han escuchado los puntos de vista del gobierno y sus compromisos? Si la respuesta a esto es 'celebremos una asamblea pública para debatir el asunto', es un primer paso, pero que tal en cuanto a otros temas que interesan a la comunidad, y de esa forma saber en realidad qué es lo que la gente realmente quiere?”

Emily recordó que la gobernanza y transparencia eran temas populares en anteriores elecciones. “Qué están pensando los candidatos ahora sobre nuestras estructuras en materia de toma de decisiones y el funcionamiento del servicio civil y hacia dónde piensan apuntar las mejoras para el futuro?”

”Si bien resulta contrario a lo que aconsejan anotar compromisos firmes en el manifesto (programa de gobierno), esto no quiere decir que los candidatos deben esconderse detrás de afirmaciones vagas que poco o nada dicen“

”Espero ver gente que rompa los moldes de la mediocridad y ser honestos en cuanto a lo que es importante para ellos. Es decir que la retórica debe estar a la altura de la realidad en lugar de repetir consignas como cotorras, por ejemplo 'la naturaleza todavía está a cargo'“

Los últimos cuatro años en la Asamblea han sido mayoritariamente de consenso, lo cual es bueno, pero hay veces que suena muy pasivo, falta de desafió, de rebeldía.

”Quiero sentirme informada y entusiasmada cuando llegue a la urna y espero ver individuos apasionados y creíbles que vayan al frente y nos digan que es lo que realmente sienten“

Nick Rendell dijo tener dos inquietudes principales, una de las cuales es abrir las Falklands al mundo lo antes posible ”para permitir a los Isleños movilizarse más rápidamente, y para que los turistas, y la mano de obra con contratos de corto plazo y/o de temporada, al igual que la gente de negocios pueda volver a ingresar“

Dijo que reanudar los vuelos de LATAM debe ser una prioridad en apoyo a los habitantes de las Islas y el mundo de los negocios. También lo es un apoyo genuino a la industria de cruceros”

Nick recalcó que “se hace necesario encontrar una forma para que la entrega de grandes proyectos e infraestructura como el puerto nuevo, una nueva planta generadora de electricidad, la casa para la tercera edad y población vulnerable como Tussac House, el funcionamiento del servicio civil precisa cambios para hacerlo más eficiente con un enfoque más empresarial dentro del propio gobierno de las Falklands.

También es necesario tener un plan apropiado o una visión de futuro para los diferentes sectores y preguntarnos, ”queremos en las Falklands, energía renovable y sustentable tanto en Stanley como en el Campo, o una industria petrolera? Alguna forma de cría de salmones? Una mejor certificación y administración de las pesquerías en paralelo con la agricultura y FIMCO (la empresa de Carnes de las Falklands)“.

Todo esto seguramente precisará de mejores sistemas de administración en el gobierno y para que en las inversiones a largo plazo se contrate personal de las Islas, --y nuevos Isleños formados--, en todos o en casi todos los niveles de la estructura del gobierno, con el fin de suministrar continuidad y mayor coordinación de ideas y esfuerzos. Nada es fácil y las cosas son muy complejas, pero como se dice, ”todo es posible”, y donde hay una voluntad hay un camino. (Penguin News)