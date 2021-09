Presidente uruguayo hace foco en derechos humanos y vacunación COVID-19 ante la ONU

“El mundo cambió por completo”, señaló Lacalle.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo este miércoles a la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas que la pandemia de COVID-19 “finalmente mostró y reveló fortalezas y debilidades” en el mundo.

Durante su mensaje de diez minutos, el líder uruguayo, que a diferencia de su colega argentino Alberto Fernández, sí asistió al anfiteatro de la ONU en la ciudad de Nueva York, llamó la atención sobre el suministro desigual de vacunas, las violaciones de derechos humanos y la libertad responsable.

“Hace casi dos años el mundo cambió por completo”, señaló Lacalle. “Afectó a todas las naciones del planeta: las ricas, las pobres, las grandes, las jóvenes, las desarrolladas y las que no lo eran”.

Lacalle también destacó “que no hubo ningún plan y cada país afrontó la pandemia con recetas distintas”.

“Los resultados son conocidos, han variado en diferentes países incluso con medidas similares”, agregó. Pero en la lucha contra una misma enfermedad, Lacalle destacó su preferencia por “la calidad democrática y la vocación por la libertad de diferentes gobiernos y sociedades.“

“Lo que se ha demostrado en esta pandemia, si era necesario, es que el acceso desigual a las herramientas hace que la libertad se pueda disfrutar de diferentes formas. La falsa dicotomía entre la presencia del Estado y la libertad se ha derrumbado”, enfatizó. .

”En los países donde el Estado cumple bien el rol de protección, las personas más vulnerables pueden acceder a herramientas para ejercer su libertad“, agregó.

“En Uruguay, en mi país, la gente demostró que con el uso de la libertad responsable estamos manejando un tramo importante de la pandemia sin mayores contratiempos”, prosiguió.

En cuanto a las vacunas, Lacalle Pou reconoció que se desarrollaron en un tiempo récord. A pesar de eso, ”ha habido un déficit“ en el suministro. ”Los países tuvieron que salir a comprar cada uno por su cuenta. Creo que es importante enfatizar esto, porque el proceso de vacunación es vital para recuperar la libertad en nuestros países”, explicó.

Lacalle también centró su discurso en los derechos humanos, como lo había hecho el fin de semana en la Ciudad de México durante la Cumbre de la Celac. “Está claro que respetamos el principio de no intervención, pero entenderán que no podemos [no] denunciar estas violaciones. El poder defectuoso va en detrimento de las libertades”, dijo el mandatario uruguayo que también habló de “gobiernos autoritarios que temen a sus pueblos y temen la libertad y terminan empobreciendo a sus pueblos durante varias generaciones”.