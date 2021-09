CFK envía carta abierta al presidente Fernández instándolo a honrar la voluntad del pueblo argentino

CFK dijo que había sufrido un vicepresidente que era un opositor declarado a su gobierno. “Eso nunca sucederá conmigo”, escribió.

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) escribió este jueves una carta abierta a Alberto Fernández exigiendo que este último honre “la voluntad del pueblo argentino” que lo eligió presidente en 2019.

“Mientras escribo estas líneas, tengo la televisión encendida pero silenciada y leo un graph: ´Alberto acosado por Cristina´. No ... no soy yo. Por mucho que intenten disimularlo, es el resultado de la elección y la realidad,“ señaló la ex mandataria. ”Incluso he sufrido un vicepresidente que era declarado opositor a nuestro gobierno. Los argentinos duerman tranquilos ... eso nunca va a pasar conmigo”, recalcó.

CFK también se refirió a la derrota de la coalición gobernante Frente de Todos (FdT) el pasado domingo en las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO). ”Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchó a algunos funcionarios y parecía que no había pasado nada en este país, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillados a sus sillones. ¿Cree usted seriamente que no es necesario, después de una derrota, presentar públicamente las renuncias y que se conozca la actitud de los funcionarios para facilitar la reorganización de su gobierno?”, escribió.

“El martes 14 se realizó nuevamente mi último encuentro con el Presidente de la Nación en Olivos. Habían transcurrido 48 horas sin que él se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas, a ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fue por iniciativa mía), ahí le dije que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el Gobernador [de Tucumán] Juan Manzur para jefe de gabinete“, agregó la vicepresidenta.

”... Siempre le planteé al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que resultó, entre otras cosas, en atrasos salariales, falta de control de precios -sobre todo en alimentos y medicinas- y falta de trabaj, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: primero la macrista y la sanitaria 99 días después de asumir el cargo. También siempre recalqué la falta de efectividad en diferentes áreas de gobierno”, señaló CFK, quien sostuvo asimismo que creía que ”se estaba llevando a cabo una política que estaba incidiendo negativamente en la actividad económica y, por tanto, en la sociedad en su conjunto y que, sin duda, esto iba a tener consecuencias electorales”.

Las elecciones PASO del domingo pasado mostraron que el FdT perdió en 17 de los 24 distritos electorales, incluido el tradicional bastión peronista de la provincia de Buenos Aires (“un termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país”, según la carta de CFK), y que representa la mayor parte del distrito electoral único de cara a la contienda presidencial de 2023.

Hasta el momento, el presidente Fernández no ha aceptado ninguna de las renuncias que le presentaron el miércoles varios ministros y otros altos funcionarios.

“Confío sinceramente en que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no sólo relanzará su gobierno, sino que se sentará con su ministro de Economía para ver las cifras presupuestarias”, dijo CFK también.