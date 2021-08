Renuncia ministro de turismo de Uruguay en medio de un escándalo por corrupción

Cardoso niega las acusaciones en su contra

El ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, presentó este viernes su renuncia en medio de denuncias de corrupción y tras analizar el asunto con el ex presidente y secretario general del Partido Colorado –socio de la coalición de Gobierno–, Julio María Sanguinetti.

El ahora ex funcionario se había visto involucrado en irregularidades en cuanto a la asignación directa de fondos para contratos publicitarios, lo que derivó en el despido a principios de esta semana del director de Turismo Martín Pérez Banchero, quien se negó a realizar las operaciones.

Cardoso y Pérez Banchero se unieron a la alianza gobernante en representación del Partido Colorado, que por sí solo llevó a Sanguinetti a la presidencia entre 1985 y 1990 y nuevamente entre 1995 y 2000.

Por otro lado, el presidente Luis Lacalle Pou pertenece al Partido Blanco, que había llevado a su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, a la presidencia entre los mandatos de Sanguinetti.

Desde la aparición en la arena política del izquierdista Frente Amplio del expresidente Tabaré Vázquez, los partidos tradicionales de Uruguay necesitaron postularse en alianza para derrotar al FA.

Luego de la renuncia de Cardoso, los líderes del Partido Colorado encabezados por Sanguinetti se reunieron este viernes para buscar un posible reemplazo.

Cardoso ya había sido fuertemente cuestionado en junio por supuestamente solicitar favores a un policía acusado de cinco delitos, aunque en ese momento Lacalle Pou y la coalición gubernamental lo apoyaron.

Desde la toma de posesión de Lacalle Pou el 1 de marzo de 2020, seis de los 13 miembros iniciales del gabinete han dejado sus cargos, aunque uno de ellos permanece en el equipo presidencial. El primero en salir fue el entonces canciller Ernesto Talvi el 1 de julio de 2020, a quien sucedió Francisco Bustillo, entonces embajador de Uruguay en España.

El 1 de mayo de 2021, Lacalle anunció la destitución del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, quien fue reemplazado por Martín Lema.

Tres semanas después, Luis Alberto Heber, quien hasta entonces se había desempeñado como ministro de transporte, fue nombrado ministro del interior tras la repentina muerte de Jorge Larrañaga el 22 de mayo, mientras que José Luis Falero asumió el cargo vacante.

El 27 de junio Fernando Mattos reemplazó a Carlos María Uriarte como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

“Dejo libre al presidente para que me defienda de las falsas acusaciones que me hicieron”, dijo Cardoso, quien destacó que ”las diferencias y el enfado entre dos personas han llevado a una discusión de estatus público con acusaciones políticas inapropiadas que generan una situación de malestar para el Presidente y el Gobierno, por eso he hablado con el líder de nuestro sector, Julio María Sanguinetti, y he decidido renunciar con la paz de haber cumplido y haber hecho el mejor esfuerzo”, agregó.

Cardoso ha negado las acusaciones de Pérez Banchero, a pesar de que la información sobre los contratos supuestamente oscuros ha sido publicada el jueves por Busca, lo que -a su vez y según rumores- llevó a Lacalle a retirar su apoyo.