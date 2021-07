Argentina comenzará a emitir documentos neutrales en género para personas no binarias

Quienes no se sientan ni hombre ni mujer tendrán sus documentos de identificación marcados con una X

El presidente argentino, Alberto Fernández, firmó el decreto y anunciará este miércoles por la mañana la emisión de los primeros documentos de identidad neutrales en cuanto al género.

De acuerdo con la Ley de Identidad de Género (LIG) de Argentina, las personas tienen garantizado el derecho a identificarse ni como hombre ni como mujer, pero hasta ahora, los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) mostraban una “M” o una “F” según el sexo biológico de nacimiento.

Bajo el nuevo decreto, las personas no binarias, es decir que no se autoperciben ni como mujeres ni como hombres, ahora pueden ajustar ese requisito a su propia identidad de género.

El Ministerio de la Mujer de Argentina define a las personas no binarias como aquellas que “no están representadas por las mismas posiciones binarias de expresión de identidad de género y expresión de género (masculina o femenina) y resaltan su descontento con éstas así como con el sistema binario de asignación de género”.

La LIG (o Ley 26.743) establece el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona de acuerdo con ella, a ser tratada en consecuencia y, especialmente, a “ser identificada de esta manera en los instrumentos que prueben su identidad”.

Bajo la norma vigente desde el anterior gobierno kirchnerista, la identidad de género se refiere a la “vivencia interna e individual del género como lo siente cada persona, que puede corresponder o no al sexo asignado al nacer, incluida la vivencia personal del cuerpo. Esto puede implicar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos u otros, siempre que se elija libremente. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el habla y los modales”.

Hasta ahora, los DNI mostraban una configuración binaria independientemente de la autopercepción del individuo. El Decreto presidencial 476/2021 publicado este martes en el Boletín Oficial especifica que en los DNI y “Pasaportes Ordinarios para los argentinos en el campo referido a 'sexo' pueden ser 'F' -Mujer-, 'M' - Varón- o 'X' “.

La nomenclatura ”X“ en el campo ”sexo” incluirá los siguientes significados: no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no registrado; o cualquier otro significado acorde con la persona que no se siente incluida en la dicotomía masculino / femenino.

Con la emisión de estos primeros DNI, Argentina se convertirá en el primer país de la región en reconocer aún más estos derechos.

Las autoridades del Ministerio de Trabajo ya ordenaron que los números de seguro social conocidos como CUIL no reflejen el género de la persona, mientras que se espera que la agencia impositiva AFIP haga lo propio en breve.