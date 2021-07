Volkswagen elige a Uruguay para hacer desembarcar con autos eléctricos en América Latina

“Son pocos los países de América Latina que tienen la energía renovable que tiene Uruguay”, dijo Di Si.

El tradicional fabricante de automóviles alemán Volkswagen eligió a Uruguay como el primer país de América Latina en recibir su variedad de modelos totalmente eléctricos, se anunció durante una ceremonia a la que asistió el presidente Luis Lacalle Pou.

Hasta ahora, solo se habían vendido algunos modelos híbridos en Argentina (Touareg Hybrid) y Brasil (Golf GTE).

El CEO de VW Sudamérica, el ejecutivo argentino Pablo Di Si, entregó las llaves de los primeros 10 VW e-Up! Dos de esas unidades serán transeridas al Ministerio de Industria de Uruguay para formar parte de su flota de vehículos.

El e-Up! está fabricado en Europa y no debe confundirse con el modelo brasileño Up! que se vendió hasta el año pasado en Argentina. El e-Up tiene baterías de 32 kWh y un motor eléctrico que entrega 82 caballos de fuerza y 210 Nm de torque (en comparación, el brasileño Up! 1.0 Turbo tenía 101 hp y 165 Nm). Acelera de 0 a 100 km / h en 11,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 135 km / h para una autonomía máxima de 255 kilómetros. Las baterías son de iones de litio y se pueden recargar completamente en seis horas con un WallBox.

En agosto del año pasado, un e-Up! arribó a la planta de VW Argentina en Pacheco para realizar “pruebas para evaluar su posible comercialización local”. Sin embargo, la marca eligió Uruguay para lanzarlo localmente. Di Si explicó que “hemos elegido Uruguay para lanzar el primer vehículo 100% eléctrico de la marca VW en Latinoamérica. ¿Y por qué Uruguay? En primer lugar, quiero felicitar la política pública de décadas en Uruguay. He visto pocos países de América Latina que tienen la energía renovable que tiene Uruguay: es una política pública y una visión estratégica que se lanzó hace varias décadas. También quiero agradecer y destacar a nuestro socio, la familia Lestido, que durante 71 años han defendido a VW en Uruguay como si fuera suyo. ¡Traemos el e-Up! electrificación democratizadora: son casi 260 kilómetros de autonomía, para un vehículo que se puede cargar tanto en casa como en todos los puntos de venta posibles que probamos durante dos años en Uruguay. Es un país con una infraestructura que funciona muy bien”.

Uruguay es el país más pequeño de América del Sur y no tiene producción de petróleo propia: hoy, el 98% de la energía eléctrica que abastece al país proviene de fuentes renovables, como la solar y la eólica. Además, el país tiene una de las densidades de cargadores para coches eléctricos más altas del mundo: entre los cargadores más distantes no hay más de 100 kilómetros.

Los primeros 10 VW e-Up! que se presentaron en Uruguay realizarán 12 mil kilómetros de prueba cada uno. Una vez finalizada esa prueba, comenzará la comercialización al público.

Uruguay fue elegido por Volkswagen para lanzar su estrategia de electrificación en América Latina

Esto es parte de la estrategia global de la marca, que prevé la neutralidad de carbono para 2050. El e-Up! es el primer modelo Volkswagen totalmente eléctrico que se presenta en la región.

Por iniciativa de Julio César Lestido S.A., Volkswagen acordó con la empresa realizar un estudio para comercializar vehículos 100% eléctricos en Uruguay. Este fue un proceso de siete años.

Uruguay recibió las primeras 10 unidades eléctricas que deberán realizar una prueba de campo. Una vez finalizada esta fase, los vehículos serán inspeccionados por técnicos de Volkswagen Alemania y, con su aprobación, Uruguay estará habilitado para comercializar vehículos eléctricos.