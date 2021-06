China intensifica campaña para frenar los precios de los commodities

La Sasac ordenó a las empresas estatales que controlen los riesgos y limiten su exposición a los mercados de materias primas en el extranjero

China intensificará su campaña para frenar los precios de las materias primas con el objetivo de reducir la especulación y aliviar la amenaza que representa para su recuperación tras la pandemia el aumento de los productos básicos.

La Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal (Sasac, por sus siglas en inglés) ordenó a las empresas estatales que controlen los riesgos y limiten su exposición a los mercados de materias primas en el extranjero. Se les ha pedido a las firmas que informen sus posiciones de futuros para que Sasac las revise

En un segundo acontecimiento, la Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas pronto pondrá a la venta las reservas estatales de metales, incluidos el cobre, el aluminio y el zinc, informó la agencia a través de un comunicado. Los metales se venderán en lotes a fabricantes y manufactureros, señaló, sin entregar los volúmenes que se liberarán.

A raíz de esto, la mayoría de los precios de los metales cayeron en Londres y Shanghái, al igual que el contrato de mineral de hierro de la Bolsa de Singapur. Las acciones de empresas metalúrgicas en China y Hong Kong bajaron, mientras que el subíndice de metales y minería de Australia registró su mayor pérdida en casi un mes. Las acciones mineras y siderúrgicas descendían en Europa.

Para Sasac “esto impulsará la oferta a corto plazo, enviando una señal bajista al mercado”. Por su parte el Citi dijo en una nota que la estrategia podría ser parte de “esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra los aumentos de precios de las materias primas mediante la gestión de las expectativas del mercado y disuadiendo a los especuladores, más que una resolución de cualquier escasez de material físico”.

El alza de los precios de las materias primas ha avivado la preocupación en China que las fábricas tengan que traspasar el aumento de los costos a los consumidores, lo que perjudica a la economía. El papel de los especuladores ha sido objeto de especial atención por parte de las autoridades.

El primer ministro chino, Li Keqiang, intensificó la retórica el 12 de mayo, instando al país a hacer frente al aumento de los precios. El mineral de hierro se desplomó a fines de mayo tras sus comentarios, aunque desde entonces se ha recuperado, y los precios de los metales básicos siguen siendo mucho más altos que el año pasado a pesar de un reciente retroceso.

Por su parte, Goldman Sachs Group Inc. indicó el mes pasado que es probable que los esfuerzos del país sean en vano dado que China ya no es el comprador que dicta los precios, y la caída de precios representa una clara oportunidad de compra. El gigante asiático no publica información sobre los volúmenes que mantiene en sus reservas estatales, pero el Gobierno aparta discretamente productos básicos como una forma de protegerse de futuras alzas de precios. El material puede ser liberado en situaciones de emergencia, como los casos anteriores de venta de carne de cerdo para calmar la preocupación por la inflación debido a la escasez de este alimento básico.

Esta sería la primera liberación de cobre de las reservas estatales de China anunciada públicamente desde 2005, cuando Pekín trató de amortiguar los precios locales tras las apuestas equivocadas de un operador gubernamental. En 2010, también se vendieron reservas de aluminio y zinc.