El mundo pone los ojos en la reunión de Biden con Putin en Ginebra

Se espera que Biden y Putin se reúnan hasta cinco horas en Ginebra.

El mundo se detendrá al menos virtualmente este miércoles durante unas cinco horas cuando el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnan en Ginebra en un momento en que los lazos entre los dos países se acercan a los mínimos registrados en tiempos de la Guerra Fría.

Según fuentes diplomáticas en Washington, Biden está decidido a construir una relación estable y predecible con Rusia y al mismo tiempo se resiste al comportamiento de Moscú con el que el gobierno de EE. UU. no está de acuerdo.

También se dice que Biden está bajo presión sobre cómo podría reaccionar el Congreso de los Estados Unidos y deberá maniobrar con delicadeza entre la elección correcta de palabras y el tono más duro posible dada el mandato anti Putin que representa y ante el cual deberá responder a su regreso.

El actual líder demócrata comenzó su presidencia en enero prolongando por cinco años las medidas para la mayor limitación y reducción de armas estratégicas ofensivas, comúnmente conocidas como el nuevo tratado START. Además, dijo repetidamente que Estados Unidos no buscaba un conflicto con Rusia, pero que si Moscú seguía adelante con las actividades que Estados Unidos consideraba perjudiciales para sus intereses deberían responder.

Y en una entrevista televiisiva en marzo respondió afirmativamente a la pregunta de si consideraba a Putin como un “asesino”, lo que deterioró aún más las relaciones bilaterales.

Por otro lado, Putin ha estado al mando de Rusia durante bastante tiempo y los presidentes anteriores de Estados Unidos pensaban en él de manera diferente. O no tanto.

Bill Clinton, quien tenía una cálida relación con el mentor de Putin, Boris Yeltsin, lo encontró frío, pero escribió en sus memorias que “Yeltsin había elegido un sucesor que tenía las habilidades y la capacidad ... para manejar la turbulenta vida política y económica de Rusia mejor que (un ya enfermo) Yeltsin ahora podría”.

George W. Bush llamó en privado a Putin “un tipo frío” antes de ser elegido. Pero quedó encantado en su primer encuentro en Eslovenia en 2001, diciendo que lo miró a los ojos para “tener una idea de su alma” y terminó diciendo “Es un hombre profundamente comprometido con su país”.

Pero su vicepresidente Dick Cheney, sin embargo, no se inmutó y dijo cuando vio a Putin: “Creo que KGB, KGB, KGB”, refiriéndose al servicio secreto soviético al que alguna vez perteneció el presidente ruso.

Putin dijo una vez que no le darían lecciones sobre democracia. “No quisiéramos tener una democracia como la de Irak”, dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa conjunta con Bush, quien también admitió ante el entonces primer ministro británico Tony Blair que estuvo a punto de perder los nervios durante una reunión con Putin. “En un momento el intérprete me enfureció tanto que casi alcancé la mesa y le di una palmada al tipo. Tenía un tono de burla al hacer acusaciones sobre Estados Unidos“.

Cuando Rusia invadió Georgia en 2008, Bush se enfrentó directamente a Putin en los Juegos Olímpicos de Beijing. Le dijo que le había advertido que el presidente georgiano era de sangre caliente. ”Yo también soy de sangre caliente“, respondió Putin. ”No, Vladimir“, respondió Bush. ”Eres de sangre fría“.

Barack Obama, bajo quien Biden fue vicepresidente, dijo que ”no tengo una mala relación personal con Putin“. Agregó que ”cuando tenemos conversaciones, son sinceras, francas ... y constructivas. Sé que a la prensa le gusta enfocarse en el lenguaje corporal y él tiene ese tipo de encorvamiento, luciendo como el niño aburrido en la parte de atrás del salón de clases ... “

Donald Trump hizo tan poco esfuerzo por disfrazar su admiración por el líder ruso que muchos en Washington se preguntaron si las agencias de espionaje del Kremlin que Putin dirigió alguna vez lo habían comprometido. “Me agrada Putin, yo le agrado a él”, insistió Trump el año pasado, y le dijo al periodista Bob Woodward que cuando los líderes “más duros y malos” eran, ”mejor me llevo con ellos”. Trump dijo después de una cumbre de 2018 que estaba más inclinado a creer en Putin que en el FBI por la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. “El presidente Putin dice que no es Rusia. No veo ninguna razón por la que sería“, agregó.

Biden retomó la línea dura de Obama diciendo que “los días en que Estados Unidos se revolcaba” frente a los crímenes del Kremlin habían terminado. Cuando se le preguntó si pensaba que Putin era ”un asesino“, Biden responde: ”Sí, lo creo”.

Hubo un tiempo en que el futuro del mundo estaba en juego si había una reunión entre los presidentes de los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética.