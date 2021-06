Argentina: Equipo médico donado por Lionel Messi varado en el aeropuerto de Rosario durante 10 meses

Los ventiladores, fabricados por la empresa automotriz Seat, se encuentran en una especie de limbo aduanero

Unos 32 ventiladores donados por el futbolista Lionel Messi han estado almacenados en el aeropuerto internacional Fisherton de su natal Rosario durante 10 meses, enredados en trámites burocráticos.

El material llegó en un vuelo privado desde España el pasado 8 de agosto, a cargo de la Fundación Messi, y desde entonces está almacenado en el aeropuerto, pendiente de las autorizaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Material Médico (Anmat) y de la Oficina de Aduanas.

Según una fuente citada por el diario rosarino La Capital, el equipo “está en una especie de limbo”, porque los trámites aduaneros no se pueden completar sin el papeleo adecuado.

En la Fundación Messi y según La Capital, se cree que se trata de la homologación de Anmat lo que mantiene el equipo en depósito en lugar de en los hospitales, lo que también coincide con la información disponible en el Ayuntamiento de Rosario.

Los ventiladores, fabricados por la empresa automotriz Seat, nunca se utilizaron en España. La Fundación Messi envió los primeros 32 de un total de 50 aparatos de este tipo que tiene proyectados. El equipamiento destinado a los hospitales de la ciudad no es la única donación que el futbolista realizó desde el inicio de la pandemia a los centros de salud del país. En mayo del año pasado, la fundación donó respiradores artificiales, bombas de infusión y monitores multiparamétricos al Hospital Garrahan de Buenos Aires y desde allí se distribuyeron a otras provincias.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informó que ocho respiradores (modelo HT70 Plus Newport Medtronic, fabricado en Estados Unidos), cuatro monitores (5P + PI-ETCO2 Edan, Tactil IM70) y veinte bombas de infusión de jeringa (Medcaptain modelo MP-30) están ya en funcionamiento en los hospitales públicos Centenario y Cullen de la capital provincial.

Anmat explicó el miércoles que la Fundación Messi aún no ha entregado los documentos requeridos para permitir que el equipo pase por la aduana. “No cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen”, dijo Anmat a través de un comunicado.

”Se aclara que la ANMAT no autorizó el ingreso de los productos denominados BOLA DE REANIMACIÓN AUTOMATIZADA MECANIZADA (referidos como 'respiradores'), los cuales fueron donados por la Fundación Messi a la Municipalidad de Rosario, por no presentar la documentación necesaria a esta Administración Nacional la autorización de ingreso de la donación. Son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen”, señala el comunicado.

Anmat también afirmó que la solicitud de admisión iniciada por el receptor de la donación se había ingresado en agosto de 2020, momento en el que se indicó la falta de documentación adecuada y que desde entonces no se han recibido nuevos documentos.

El secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, reconoció que los respiradores “serían útiles” para aliviar la tensión que existe en el sistema de salud de la ciudad, en el que las infecciones han caído en los últimos días, pero aún permanecen al borde del nivel de saturación de ocupación de camas de UCI.