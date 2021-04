Presidente ruso Putin invita a colega argentino Fernández para dialogar sobre cooperación bilateral

Putin quiere discutir otros temas con Fernández, además de la vacuna

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo el lunes una conversación telefónica con su colega argentino Alberto Fernández, a quien invitó a Moscú para conversar sobre temas de cooperación.

Putin llamó a Fernández para preguntarle por su estado de salud tras el anuncio durante el fin de semana de Pascua de que había dado positivo para el virus de la covid-19, y le deseó una pronta recuperación.

Fernández, a cambio, agradeció a Rusia por suministrar a su país las vacunas Sputnik V contra el coronavirus.

El mandatario argentino insistió en que la campaña de vacunación estaba dando excelentes resultados y se desarrollaba sin complicaciones graves. Además del Sputnik V, Argentina utiliza Sinopharm fabricado en China y Covishield de India. “La vacuna funciona. Hay que administrarla. Si no me hubiera puesto la vacuna, me habría sentido muy mal ahora”, dijo Fernández, quien recibió las dos dosis del Sputnik V en enero.

Rusia fue pionero en registrar una vacuna contra el coronavirus el 11 de agosto de 2020, desarrolada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya del Ministerio de Salud, a la que se denominó Sputnik V. Es una vacuna de vector basada en el adenovirus humano.

A principios de febrero de 2020, The Lancet, una revista médica de renombre mundial, publicó los resultados de la tercera fase de las pruebas clínicas del Sputnik V. El jab ha demostrado ser uno de los preparativos más seguros y eficientes del mundo. Así, su eficacia se estima en 91,6% y 91,8% entre voluntarios mayores de 60 años. El 98% de los voluntarios desarrollaron anticuerpos contra el coronavirus.

Putin reiteró una vez más el compromiso de su país de hacer que la vacuna Sputnik V esté disponible de acuerdo con los convenios firmados en tal sentido. Además, subrayó que otros temas de cooperación entre las dos naciones estarán en la agenda cuando se reúna con Fernández.

La Casa Rosada también emitió un comunicado informando la llegada el domingo al Aeropuerto Internacional Ezeiza del vuelo AR1069 de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú con 497.745 dosis del componente 1 del Sputnik V para un país que ese mismo día había reportado 13.667 nuevos covid-19. infecciones y 56.471 muertes.

Fernández también recibió mensajes de apoyo en las redes sociales deseándole una pronta recuperación de varios líderes regionales, como Sebastián Piñera (Chile), Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Cuba), Mario Abdo (Paraguay) y Andrés Manuel López Obrador (México) como así como los expresidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).