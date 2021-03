Chile extiende cuarentena al 86% de su población debido a nuevas cepas de Covid

“Este no es el momento para el turismo,” explicó el ministro Bellolio.

El gobierno de Chile decidió este jueves endurecer las medidas anti-covid-19 ya vigentes luego de que se reportaran 64 casos de la cepa británica y 45 de la brasileña en un total de 7.023 nuevos casos diarios de coronavirus.

A partir de este próximo sábado se impondrán confinamientos domiciliarios obligatorios a un total de 198 comunas, en particular las de la Región Metropolitana de Santiago, lo que afectará en total a unos 16 millones de personas, lo que equivale al 86% de la población del país.

“Todos somos parte del país, todos tenemos responsabilidades que cumplir con respecto a la pandemia y más que nunca debemos cuidarnos porque cuando uno se cuida, se cuida a los demás y se previene la propagación del virus”, dijo el Ministro de Salud Enrique Paris al anunciar las nuevas medidas.

Consultado sobre las razones del gobierno para considerar necesarios los encierros que en otras partes del mundo no han demostrado ser tan efectivos como se creía, Paris respondió que “sí, nos preocupa la eficiencia de las cuarentenas, pero creemos que también es muy pronto para evaluar”.

La decisión se tomó después de que el Comité Covid se reuniera durante varias horas para analizar la situación crítica con una ocupación de camas de UCI en un 95%. “La capacidad de crecimiento no es infinita”, explicó el Subsecretario de Salud, Alberto Dougnac, al confirmar 122 nuevas muertes por covid, lo que eleva el número total de víctimas mortales a 22.524 desde el inicio de la pandemia.

Las nuevas comunas para observar cuarentena incluyen Alhue, Colina, Conchalí, Huechuraba. Lampa, Las Condes, Lo Barnechea, Paine, Providencia, Quilicura, Recoleta, San José de Maipo, Tiltil y Vitacura. Algunas ya estaban en transición hacia el confinamiento total, que ahora ha sido decretado.

La decisión se produjo a dos semanas de las elecciones a la Asamblea Constitucional, que derivarán en el nombramiento de delegados para reformar la actual Constitución de 1980, redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

El jueves también se anunciaron nuevas medidas para viajeros tanto chilenos como extranjeros, procedentes del exterior. A partir del 31 de marzo, todos los pasajeros deberán permanecer en un hotel de tránsito durante 5 días, realizar una prueba de PCR y hacerse cargo de todos los gastos del proceso. Quienes superen la prueba deberán pasar 5 días de cuarentena adicional en su lugar de residencia. Pero si la prueba da positivo, los pacientes serán trasladados a un centro de atención médica. El aeropuerto internacional de Santiago será el único punto de entrada al país.

“Este no es el momento para el turismo, ojalá podamos posponer los viajes que no son estrictamente necesarios”, explicó el ministro secretario general, Jaime Bellolio, quien agregó que los vuelos no se iban a suspender porque “Chile es un país democrático” y “no podemos evitar la entrada y salida de viajeros”.

Bellolio, actuando como portavoz del palacio presidencial de La Moneda, destacó que las nuevas medidas se tomaron porque “estamos en una situación excepcional” y con el fin de evitar la propagación de nuevas cepas de Covid-19 como las variantes brasileña y británica.

Según el Ministerio de Transportes, el flujo de vehículos por la Región Metropolitana de Santiago había disminuido un 14,28%, en comparación con el jueves pasado, y un 34,53%, si se contrasta con el 5 de marzo de 2020.

“La cuarentena en la Región Metropolitana comienza hoy y es muy difícil evaluar aún la disminución de la movilidad. Y como agregamos un nuevo número de comunas que comienzan el sábado a las 5 (am), tenemos que esperar un poco más para ver los cambios en la movilidad“, explicó Paris.

Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de posponer las elecciones del 10 y 11 de abril, Paris dijo que esa decisión dependía del presidente y del poder legislativo. ”Nuestra principal preocupación es que los protocolos se cumplan durante las jornadas de votación”, agregó. Además, admitió que no preveía ninguna decisión al respecto en un futuro cercano, pero una resolución definitiva dependerá de la propagación del virus Sars-Cov-2.