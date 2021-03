Cine en cuarentena: Las 10 mejores películas del 2020

La cinta brasileña Bacurau ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2019 y se estrenó internacionalmente en 2020. (Vitrine Filmes)

Por Nicolás Medina – Hablar de las repercusiones de la pandemia del virus COVID-19 ya resultaría demasiado reiterativo a esta altura, aparte de bastante deprimente si queremos hablar de entretenimiento. Y si hablamos de entretenimiento podemos decir que la industria cinematográfica fue de las más afectadas por las consecuencias del virus a nivel mundial.

En Febrero del 2020 todo parecía marchar bastante bien en el mundo del séptimo arte. El director surcoreano Bong Joon-ho se llevaba un montón de estatuillas a su país de origen gracias a la majestuosa Parasite (2019). El mundo de los superhéroes se regocijaba con un año lleno de éxitos en taquilla y el cierre de una era tras el estreno de Avengers: Endgame (Anthony & Joe Russo, 2019). Joaquin Phoenix aprovechaba su momento de gloria luego de su papel en El Guasón (Todd Phillips, 2019) para hablar sobre la inseminación a las vacas en el escenario de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Quentin Tarantino había estrenado su décima película (Érase una vez…en Hollywood, 2019) y Martin Scorsese con su nuevo amigo el Sr. Netflix nos regalaba El Irlandés (2019), la cual venia con una guía incluida de como verla en “capítulos” por su extensa duración. Ah, y el universo de Star Wars agonizaba tras el estreno de El ascenso de Skywalker (2019) que quizás en una galaxia muy, muy lejana sería una buena película.

Pero paulatinamente empezaron a darse inesperados puntos de giro en la trama del cine del 2020. Los grandes estudios comenzaron a postergar sus estrenos uno tras otro y cada vez más adelante en el calendario. Las producciones a nivel mundial comenzaban a sufrir demoras, verse detenidas y progresivamente se iban suspendiendo. Para el Viernes 13 de Marzo (en Uruguay), las salas de cine se verían forzadas a cerrar a raíz de los protocolos sanitarios que demandaba la pandemia.

Lejos de reducir el impacto mundial de la pandemia, el 2020 fue un año difícil para todos aquellos que encontrábamos en el cine un segundo hogar, un lugar para emocionarnos, reír, llorar, espantarnos o empezar una noche romántica. Pero desde hace más de cien años, el cine siempre ha encontrado la forma de salir adelante, superar sus obstáculos y sobrevivir. Las nuevas posibilidades de exhibición, el regreso de los autocines y la alta demanda por los servicios de streaming le dio un espacio a todos esos realizadores que ansiaban con estrenar sus películas, y también dio lugar a otros para encontrar en el confinamiento una fuente de inspiración. Hoy, muchas de estas producciones que lucharon con la pandemia se hacen lugar en la (tardía) temporada de premios. A continuación, las 10 mejores películas del 2020:

10 – Palm Springs, dirigida por Max Barbakow, Estados Unidos

Si algo necesito la gente para sobrellevar el año aparte de esperanza, fue diversión, y aunque una comedia donde sus personajes se ven forzados a repetir el mismo día una y otra vez parece no ser la opción más atractiva a la hora de distraerse de la realidad del 2020, darle una oportunidad a Palm Springs implica diversión asegurada.

Protagonizada por Andy Samberg (Saturday Night Live, Brooklyn Nine-Nine) y Cristin Milioti (The Wolf of Wallstreet, Black Mirror), la película ubica a dos invitados de una boda en la elegante ciudad de Palm Springs, California, donde se ven atrapados por un loop temporal del que no encuentran escapatoria.

Y aunque la fórmula resulta similar a propuestas como El Día de la Marmota (Harold Ramis, 1993) o Al Filo del Mañana (Doug Liman, 2014), una narrativa actualizada, combinada con ciencia ficción, humor, romance y cierto dejo de calidez le han dado a la película decenas de nominaciones incluyendo el premio a la mejor comedia en los Critics' Choice Awards de este año. La película se encuentra disponible en la plataforma Hulu.

9 – Mank, dirigida por David Fincher, Estados Unidos

Es común que los grandes realizadores le rindan homenaje los grandes que vinieron antes que ellos, dando lugar a una relación intertextual y metalingüístico que hace que el cine parezca una gran familia.

Pero todas las familias tienen sus problemas, y la de Herman Mankiewicz seguro pasó por muchos. En Mank, el director David Fincher (Perdida, La Red Social, Zodiaco) explora la vida del controversial y peculiar guionista de Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941), durante el proceso de creación del guion que Mankiewicz crearía basándose en la figura del magnate de prensa William Randolph Hearst.

Protagonizada por Gary Oldman (Drácula, de Bram Stoker, Las Horas Más Oscuras, Harry Potter) y acompañado por un elenco entre quienes destacan Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard y Charles Dance, la obra de Fincher es compleja como hipnótica visualmente. Una cinta recomendada especialmente para aquellos que estén interesados (y familiarizados) con el mundo del cine clásico de Hollywood y la historia de Ciudadano Kane. Con una lista extensísima de nominaciones a diferentes premios incluyendo los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards y los Oscars, Mank ha sobresalido gracias a su increíble diseño de producción, fotografía, montaje y aspectos técnicos. La película esta disponible en la plataforma Netflix.

8 – Bacurau, dirigida por Kleber Mendonça Filho, Brasil

“Oeste de Pernambuco, en algunos años…” así comienza esta propuesta brasilera que combina el drama, el misterio, el terror, lo distópico y la ciencia ficción. ¿O acaso esto no es ciencia ficción…?

Los pobladores del inquietante pueblo de Bacurau descubren que su localidad ha desaparecido del mapa, las comunicaciones con el exterior se ven interrumpidas y un grupo de extraños comienzan a acechar a esta peculiar comunidad. Todo lo que sigue parece una propuesta de Black Mirror (Charlie Brooker) pero todavía más inquietante, incómoda que erizará la piel de cualquier espectador.

Bacurau parece tener un lenguaje cinematográfico propio que extrañamente combina el western con el suspenso y que da lugar a una gran lectura subtextual sobre diferentes problemáticas sociales y culturales existentes o que están a la vuelta de la esquina. Estrenada originalmente en 2019, la película se llevó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de ese año, pero no fue hasta 2020 que fue estrenada internacionalmente. Actualmente se encuentra disponible en Amazon Prime Video mediante sistema de alquiler.

7 – The Vast of Night, dirigida por Andrew Patterson, Estados Unidos

Andrew Patterson debuta como director en esta propuesta de ciencia ficción ambientada en la década de 1950 en un pueblo de Nuevo México. Con un presupuesto increíblemente bajo, la película y su director, parecen entender todas las reglas y posibilidades del lenguaje cinematográfico.

Everett, un DJ y conductor de un programa de radio nocturno, y Fay una adolescente que ayuda a su madre como operadora de una central telefónica (en la época de las centralitas) interceptan una extraña frecuencia de radio que interrumpe las distintas líneas de comunicación del pueblo. El dúo comenzará a rastrear la extraña señal a lo largo de la noche mientras el resto del pueblo asiste a un importante partido de basquetbol, y a medida que la investigación avanza, distintos testimonios y fenómenos los harán entender que algo se acerca.

El poder inmersivo de esta historia se compara únicamente con una elección de recursos audiovisuales que pocas veces resultan funcionales. La película consiste en resumidas cuentas en planos secuencia y planos fijos de los personajes interactuando entre si y en búsqueda de respuestas, optimizando sus recursos y potenciando el relato de una manera que homenajea a los radioteatros, a La Guerra de los Mundos (tanto a la novela de H.G Wells como al radioteatro de Orson Welles), y a shows de ciencia ficción como La Dimensión Desconocida (The Twilight Zone, Rod Serling). La película esta disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

6 – Host, dirigida por Rob Savage, Reino Unido

No todo en el 2020 fue encontrar la manera de exhibir, otros realizadores decidieron no perder el tiempo en lamentos y quejas y tomaron la iniciativa de utilizar las herramientas y la inspiración que tenían a su alcance para crear contenidos.

La película de terror parte de un “que pasaría si…” en tiempos de pandemia. Un grupo de cinco amigas forzadas a permanecer en confinamiento por la pandemia del COVID -19 deciden contactarse con una médium para realizar una sesión de espiritismo a través de la plataforma zoom. Y como es de esperarse, lo que comienza como una broma, termina saliéndose de control, dejando a las protagonistas expuestas en la soledad del confinamiento.

La película se podría decir que pertenece a la nueva técnica narrativa a la que llamaré “pantallas”, una variante del ya popular found footage o metraje encontrado, entran en esta categoría películas como El Proyecto Blair Witch (Eduardo Sánchez, Daniel Myrick, 1999), REC (Jaume Balagueró, Paco Plaza, 2007), Actividad Paranormal (Oren Peli, 2007), o Cloverfield (Matt Reeves, 2008). No hay aquí una revolución en el género del terror ni nada que se le asemeje, pero si se encontrará una hora de terror intenso, constante y digno de saltos y un aumento del ritmo cardíaco, planteado de una manera oportuna, creativa y valiente. La película es original de la plataforma Shudder y también se encuentra disponible en Netflix.

5 – Promising Young Woman, dirigida por Emerald Fennell, Estados Unidos

Las películas de venganza ya casi que forman un género claramente identificable. Desde la saga de El Vengador Anónimo (Con Charles Bronson) en los 70s a la saga de John Wick (con Keanu Reeves) en la actualidad, este género siempre logra encontrar a un público que se regocija con el karma y la penalización hacia los villanos.

En este thriller, Emerald Fennell (quien se pasa para el lado opuesto de la cámara en su debut como directora), le da una vuelta interesante a la venganza, planteando un conflicto actual, real y doloroso. Cassie (Carey Mulligan), una prometedora estudiante de medicina sufre una gran pérdida que la lleva a concentrar su inteligencia, audacia y decisión en enmendar una tragedia que no tiene marcha atrás.

Con un guion atrapante, momentos que oscilan entre lo cómico y satírico, y otros que parecen sacados de una película de terror, Fennell entrega un discurso que aprovecha las posibilidades del lenguaje para tratar una problemática actual sin caer en la espectacularización o trivialización de la violencia. La película, su escritora y directora y su protagonista ya se han llevado varios premios a casa, y apuntan a sacarle provecho a sus nominaciones a los premios de la Academia. La película estrena en Uruguay el 8 de Abril bajo el título Hermosa Venganza.

4 – Minari, dirigida por Lee Isaac Chung, Estados Unidos

El sueño americano desde los ojos de una familia coreano-estadounidense.

Basada en la infancia de su guionista y director Lee Isaac Chung, la historia gira en torno a la familia Yi, y todo comienza cuando Jacob (Steven Yeun, The Walking Dead), el padre de la familia, decide mudarse a Arkansas para comenzar una pequeña granja que le de esperanzas y un mejor futuro a su familia. Al desafío nativo de la decisión se le suma la llegada de la abuela de la familia desde Corea, la inseguridad de Monica (Han Ye-ri), la esposa de Jacob y los problemas de salud de su pequeño hijo David (Alan Kim).

Fotografiada de manera hermosa, natural y minimalista a la vez, y con un relato compuesto por elementos que tocaran la sensibilidad en más de una ocasión, este retrato lleno de calidez, nostalgia, empatía y trabajo duro también se ha hecho merecedor de innumerables premios compitiendo bajo la categoría de mejor película de habla no inglesa en distintas instancias. La película está disponible en Amazon Prime bajo alquiler.

3 – Nomadland, dirigida por Chloé Zhao, Estados Unidos

Con una mirada melancólica, pero para nada condescendiente, Chloé Zhao adapta el libro de Jessica Bruder en la propuesta probablemente mejor fotografiada y con las decisiones narrativas más acertadas y prolijas del año.

La película cuenta la historia de Fern, interpretada por Frances McDormand (Tres Anuncios Por Un Crimen), una mujer que deja atrás su vida para emprender un viaje y una vida nómada por el oeste de Estados Unidos. La película por momentos puede sentirse como una road movie, pero no, va más allá de eso, aquí no hay aventuras ni un destino al cual llegar. El tratamiento, el retrato y los microrrelatos de los encuentros de Fern con sus diferentes amigos y compañeros nómades es poderoso y aunque no extorsiona para exteriorizar el llanto, una vez comprendidos la gran cantidad de problemáticas sociales que motivan los viajes de Fern y el resto de su comunidad, resultará difícil no empatizar con la historia.

Otra de las favoritas para quienes entregan los premios. Disponible en la plataforma Hulu actualmente y estrena en Uruguay el 13 de Mayo.

2- Sound of Metal, dirigida por Darius Marder, Estados Unidos

La película más desesperante y desestabilizadora del año. Y todo en un buen sentido.

Sound of Metal narra la historia de Ruben (Riz Ahmed), un metalero que vive de la música junto a su novia Lou recorriendo el país haciendo conciertos y viviendo en su casa rodante. Hasta que un día Ruben pierde casi por completo su capacidad auditiva.

La película explora la realización personal, la pérdida, la impotencia, y la reinvención de uno mismo. Con un diseño de sonido IMPRESIONANTE y una actuación poco valorada de Ahmed en una temporada que homenajea al difunto Chadwick Boseman, esta película es importante, trascendente y necesaria. La historia es conmovedora, y el relato es capaz de ubicar al espectador en la piel de Ruben de una manera que dolorosa y real que va cambiando a medida que su título y el conflicto se van resignificando a lo largo de su duración. La película está disponible en Amazon Prime Video.

1 – Druk, dirigida por Thomas Vinterberg, Dinamarca

Una oda a la juventud en la crisis de la mediana edad. Druk (Another Round) nos emborracha con un relato adictivo, a modo de crescendo y nos deja con resaca durante un muy buen tiempo.

Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe y Magnus Millang interpretan a un grupo de cuatro amigos que aparte de compartir una fuerte amistad, comparten su lugar de trabajo ya que los cuatro trabajan como profesores de distintas disciplinas en un instituto. Un día, el grupo llega a la conclusión de que sus vidas se han vuelto aburridas y monótonas, y es entonces cuando entra en la conversación la teoría del psiquiatra Finn Skårderud. La teoría plantea que el ser humano nace y convive con un nivel de alcohol en sangre mínimo al ideal, así que el grupo de amigos decide hacer una especie de investigación práctica, o un experimento social…con ellos mismos. Todos los días consumirán una determinada dosis de alcohol la cual aumentarán progresivamente. Con el fin de comprobar la teoría de Skårderud, claro.

El relato esta organizado y dividido en diferentes segmentos que emulan las diferentes etapas de la investigación, partiendo de la hipótesis y cerrando con una conclusión. Extremadamente divertida, si. Pero también dramática y tensional. El grupo encabezado por Mikkelsen hará que cualquiera se sienta joven otra vez, sacará lo mejor y lo peor de sus personajes, manteniendo con una propuesta extremadamente simple, al espectador entre dientes o al borde del asiento esperando la llegada de la gran resaca.

La película y su director se encuentran nominados en los premios Oscar y han sido nominados y galardonados en diferentes festivales internacionales. En Uruguay fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Jose Ignacio en enero y actualmente se encuentra disponible en la plataforma Hulu.

Lo que depara el 2021 para la industria cinematográfica sigue siendo incierto. En gran parte del mundo las salas de exhibición permanecen cerradas, lo cual lleva a que estudios, productores y distribuidoras continúen postergando sus estrenos. Las producciones, sin embargo, se han adaptado a la llamada “nueva normalidad” adoptando protocolos sanitarios para combatir el virus, y mientras se siguen buscando alternativas para la exhibición de nuevas películas, las butacas de las salas de exhibición esperan ansiosas recibir viejos y nuevos espectadores. Larga vida al cine.

(*) Nicolás Medina es Crítico Cinematográfico miembro de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU.UY). Realizador Audiovisual egresado de la Tecnicatura en Audiovisuales de UTU (Uruguay) y Estudiante Avanzado de la Lic. en Comunicación Audiovisual de la Universidad ORT (Uruguay). Acreditado por la Escuela de Cine del Uruguay en talleres de Documental Periodístico, Asistencia en Dirección; y Cine y Literatura. Montevideo, Uruguay.