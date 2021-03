Macri lanzó su libro “Primer Tiempo”, pensando en 2023, y agradeció al Kirchnerismo por su promoción

“Dado que el kirchnerismo me hace tanta publicidad va a tener que dedicarse a la publicidad de los libros”, chicaneó el exjefe de Estado

El ex presidente Mauricio Macri presentó su libro, “Primer Tiempo” con reflexiones sobre su mandato, señales para el retorno de Juntos por el Cambio al poder y duras críticas hacia el populismo y el gobierno actual, en un evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Buenos Aires, del barrio porteño de Recoleta.

“Debería decir mi primer libro porque estoy pensando en una saga de tiempos: segundo tiempo, tercer tiempo, penales... dado que el kirchnerismo me hace tanta publicidad va a tener que dedicarse a la publicidad de los libros”, chicaneó el exjefe de Estado en su monólogo que dio comienzo al acto.

Macri expresó que se tomó “un largo año de silencio” para hacer “una profunda reflexión” a fin de evaluar la gestión de su Gobierno y afirmó que la obra fue escrita con “la razón y con el corazón, con mucha sinceridad y honestidad” porque “tiene que ser un aporte para muchas cosas y planos”.

Seguidores del ex presidente se agruparon en las afueras del Centro de Convenciones. Como una forma de envalentonar a los presentes y seguidores, recordó que su partido fue fundado con la misión de ”defender la Republica y la democracia”, por lo que llamó a “reconfirmar y reivindicar esos dos pilares” para “ayudar a que la gente viva mejor” y desafiar “el status quo”.

“Representamos a millones que tienen la vocación única que pueden ser mejores, que tiene el desafío de superarse porque saben que si lo logran, lograrán un impacto positivo en su entorno“, aseveró y añadió: “Somos el cambio o no somos nada, porque ese es nuestro motor”.

Tras agradecer al equipo de funcionarios que integró su administración, instó: “Evitemos recorrer caminos que ya no funcionaron y fortalezcámonos todos de este objetivo que es transformar”.

También le dedicó un espacio a los jóvenes, a quienes les pidió “que se comprometan y tengan el coraje de expresar sus ideas, y que nunca dejen de soñar porque los sueños se hacen realidad”.

El evento contó con las apariciones en video del escritor Mario Vargas Llosa, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, el director de cine Juan José Campanella, la periodista Rosario Agostini, la escritora Pilar Rahola, entre otros.

En una de las autocríticas, el ex mandatario aseguró que no logró realizar todas las reformas necesarias y se lamentó por no haber encontrado “el camino para evitar el retroceso” que representa el retorno del kirchnerismo a la Casa Rosada.

“El kirchnerismo es una expresión final del populismo en la Argentina. Lamento no haber encontrado el camino para evitar este retroceso, pero estoy convencido que lo vamos a superar en 2023 y la Argentina va a entrar en un sendero de crecimiento racional y responsable”, comentó.

En ese marco, apuntó hacia el populismo al sintetizar que esa ideología “enseña” que “cualquier cosa que venga de afuera es el enemigo” y que “trabaja para destruir el futuro para construir un efímero presente”.

Al finalizar el evento, el exjefe de Estado salió a saludar a los seguidores.

”El populismo crece a medida que avanza la resignación. Y nosotros somos el antídoto a eso”, sentenció y, por tal motivo, declaró: “Los argentinos no podemos esperar un minuto más. Fueron muchos años de un Estado fallido”.

“Lo bueno y lo malo es que el 23 no va a tener nada que ver con el 15 porque el Gobierno (de Alberto Fernández) va a llevar a un nivel de entendimiento de todos los argentinos”, proyectó.

En el fin del evento, manifestó que “este tiempo” es para que los argentinos se unan y Juntos por el Cambio debe llevar a cabo esa tarea pero “sin personalismos” para poder “dar una discusión de fondo”.

“El segundo tiempo comenzó y a la cancha”, animó a los presentes, en referencia a la vigencia del cuadro político para los sufragios presenciales de 2023.