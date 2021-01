Falklands con “plan de ataque” inocular a Isleños con la vacuna Oxford AstraZeneca

La Directora de Servicios Médicos de las Islas Falkland, Dra. Rebecca Edwards afirmó que ya existe un “plan de ataque” para inocular a los residentes de las Islas con la vacuna contra el Covid 19 de Oxford AstraZeneca.

Según anunciara el gobierno autónomo de las Islas una primera partida de 3,000 dosis de dicha vacuna serán recibidas a principios del mes de febrero completándose con otras 2,200 hacia fines de febrero.

La Dra. Edwards dijo que el plan debe ser puesto a consideración del Grupo Estratégico de administración de la pandemia, pero “no espero problemas o demoras con dicha aprobación en cuanto a cómo será el cronograma de acción pues estamos siguiendo los patrones probados y testeados que la mayoría de los países del mundo han estado aplicando, el cual es comenzar con la población de mayor riesgo o más vulnerable”

Todos van a recibir las dos dosis

La Dra.Edwards adelantó que recomendaría que se comience con la población en las residencias de tercera edad, que viven en el Liberty Lodge y el personal sanitario de apoyo que los atiende, seguido de aquellos con 80 años y más, 75 años y más, 70 y más y 65, y más. Todos quienes hayan recibido una carta de alto riesgo de nosotros serán los prioritarios a vacunas al igual que todos aquellos notificados que integran nuestra lista de grupo de riesgo moderado...todos van a recibir dos dosis. No les voy a prometer que esto vaya a suceder exactamente como lo manifiesto, pero lo más seguro es que esto es lo que acontezca, inocularemos a nuestros grupos expuestos a mayor riego“

Bajo estas indicaciones todos aquellos en el Campo y en el Complejo de Mount Pleasant también serán parte del cronograma de vacunación. ”Puede ser que solicitemos a gente en la isla Este nos conduzcan hasta donde puedan,“ dijo la Dra Edwards y ”vamos a desplegar algunos equipos móviles para visitar cascos en la Isla Oeste y otras islas menores de forma de vacunara a todos aquellos que caigan en nuestra categoría de grupos de riesgo y prioritario“.

Si bien se espera que eventualmente todos reciban las dos dosis, al momento no tenemos seguridad de cuándo habrá más disponibilidad de vacunas por tanto el foco será en los grupos de mayor riego. Estos individuos recibirán una tarjeta indicando que vacuna han recibido y en que brazo fueron inoculados, junto a la fecha y el lote de la vacuna.

La Dra. Edwards también reveló que se han aprendido lecciones de los problemas enfrentados en el Reino Unido con la distribución de las vacunas. ”Creo que es importante que no tratemos de abarcar más de aquello que podamos monitorear. Es decir es importante vacunar eficiente y efectivamente el mayor número posible de personas, en lugar de dar una dosis a muchas personas, cuando no sabemos a ciencia cierta cuando hemos de recibir el suministro de más vacunas. Por tanto nuestro plan es asegurarnos que podemos recuperarnos por completo, de forma de lograr la mejor respuesta para la mayoría de la gente que se pueda inocular con las dos dosis, en lugar del enfoque de brindarle a cada persona una dosis“.

A las doce semanas sin segunda dosis, la primera es nula

”Porque si no recibimos una segunda dosis a las doce semanas la primera dosis se torna nula e inválida. Y no tenemos garantía alguna que vayamos a recibir más vacunas dentro de las doce semanas. Puede que acontezca, pero no tenemos garantías que así será“.

También hubo palabras de consideración para los preocupados por no poder ser vacunados debido a que son alérgicos a las vacunas antigripales. ”Son muy pocas las personas que no pueden resistir la vacuna AstraZeneca. Es muy segura y son muy pocos los efectos secundarios. Puede que haya una o dos personas que no puedan recibir la vacuna pero serán muy pocos. El hecho que no se pueda recibir la vacuna antigripal no quiere decir que automáticamente no se pueda recibir la vacuna de AstraZeneca: se trata de vacunas muy diferentes hechas con componentes muy diferentes“

Empero aún cuando se cuente con el carnet de vacunación, los requisitos de cuarentena para quienes venga de visita o de retorno a las Islas no serán eliminados.

”La cuarentena ha de permanecer hasta tanto tengamos la suficiente y significativa inmunidad de rebaño entre la población de las Islas“ dijo la Dra. Edwards. ”Igualmente ha de ser desactivada en etapas en lugar de un corte total. Como hemos dicho todo a lo largo, la vacunación no es una llave que prende y apaga, la vacunación no quiere decir que la normalidad retornará, significa que si tienes la mala suerte de contagiarte del Covid, lo más seguro es que no te sientes especialmente mal.

“Aún no sabemos cuánto durará la respuesta inmunológica, la gente no ha estado recibiendo la vacuna por suficiente tiempo como para que la ciencia haya conjuntado opiniones al respecto. Tampoco sabemos cómo afecta la transmisibilidad de la enfermedad, por tanto si bien puede que os golpee muy fuerte una vez vacunados, puede que sean capaces de transmitir la enfermedad a otros quienes no han sido inoculados.

Por tanto no significa en absoluto que estarán exentos de cumplir con la cuarentena”

Enfatizando en el punto el Gerente Administrador del gobierno de las Islas, Barry Rowland dijo que se trata de un paso muy importante, pero en cuanto a medidas de cuarentena la verdad es que en realidad con toda seguridad las haremos más, en lugar de menos estrictas, en vista de la situación que estamos viendo en el Reino Unido. El objetivo es asegurar aún más nuestra situación”