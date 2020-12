Falklands inmunizará con la vacuna Oxford en el correr del 2021

Según la Directora de Servicios Médicos de las Falklands, Dra. Rebecca Edwards no hay cadena de frío para la vacuna de Pfizer

El gobierno de las Islas Falkland estima que la inoculación de la población local contra el Covid 19 se cumplirá con la llamada vacuna Oxford de AstraZeneca en el correr del próximo año una vez que la misma haya sido aprobada por la agencia regulatoria del Reino Unido.

Así lo confirmó la Directora de los Servicios Médicos de las Falklands, Dra. Rebecca Edwards quien al referirse a la vacunación autorizada por el Reino Unido con la vacuna PfizerBioNTech recordó que “todos estamos esperanzados que en algún momento recibiremos las vacunas, pero difícilmente la de Pfizer por la cadena de frío extremo que exige su provisión; lo más seguro es que sea la vacuna Oxford, la cual aún debe recibir aprobación de la MHRA”, los reguladores de fármacos y medicinas del Reino Unido.

En cuanto a cómo las autoridades de las Falklands encararán la vacunación, la Dra. Edwards sostuvo que se comenzaría, “con los grupos de mayor riesgo primero, luego el personal sanitario y de ahí en más a través de los distintos grupos etarios”

“Actualmente el Public Health England del gobierno del Reino Unido no recomienda inocular a los menos de 18 año. Por tanto los niños no están incluidos en el programa de vacunación pues no hay evidencias respecto a la vacunación de niños por el momento, según autoridades del Reino Unido”, agregó la Dra. Edwards.

Finalmente la directora de Servicios Médicos afirmó que la vacunación no será obligatoria, pero tenía “la esperanza que todos aprovechen la oportunidad de vacunarse”.

En cuanto a la situación actual de la pandemia en las Islas, el último parte oficial de una semana atrás dijo que el número de casos positivos desde el 3 de abril se ha elevado a diecisiete. (PN).