Falklands forma Isleños jóvenes como futuros líderes y administradores del aparato de gobierno

“Espero poder marcar un impacto positivo, una perspectiva fresca y aprender de los tantos funcionarios de gobierno junto los cuales trabajaré”, dijo Shannon

Ariane Brownlee dijo que quiere ”seguir avanzando en mi formación ...

El gobierno de las Islas Falkland dio la bienvenida este lunes a Shannon Alazia y Ariane Brownlee para dar comienzo a la implementación de una iniciativa a dos años, con el objetivo de desarrollar sus capacidades de administración, a la vez que identificar y ayudar con la formación de futuros líderes para los distintos estratos del gobierno.

El programa que involucra a jóvenes de las Islas con estudios terciarios, tal los casos de Shannon y Ariane, está diseñado para suministrar un enfoque consistente con la formación profesional, y mediante un programa de actividades de dos años de duración preparar a los participantes para que en el futuro, como la siguiente generación de relevo, desarrollen responsabilidades en materia de administración y supervisión.

Cada aprendiz recibirá formación y desarrollará tareas en distintos departamentos del gobierno, cumpliéndose en rotación y de forma estructurada. El primer año comprende cinco meses dentro de la oficina de Políticas y Desarrollo Económico, seguido de otros cinco meses en la oficina de Desarrollo y Servicios Comerciales. Los restantes dos meses serán una serie de rotaciones más breves, dentro de otras áreas en el gobierno para facilitarles comprender la amplia cobertura del aparato gubernamental.

En el segundo año están previstas tres rotaciones de tres meses cada una, incluyendo la oficina del Fiscal General, el directorio de Recursos Humanos y la Tesorería. Los últimos tres meses del segundo año se repartirán en un mes con Miembros electos de la Asamblea Legislativa, o sea el gobierno de las Islas, a la vez que incursiones en otros departamentos del gobierno a los cuales no hayan visitado.

A cada aspirante se le asignará un mentor/guía durante la duración del programa y se reunirán regularmente para ponerse al día sobre el progreso del aprendizaje y brindarle el apoyo necesario. Adicionalmente cada trimestre se reunirán con el Administrador General y la Dirección de Recursos Humanos para contar con una visión general en el transcurso de los dos años. Para completar el programa exitosamente, las aprendices precisarán completar un abanico de tareas con resultados asociados y también serán expuestos a una calificación formal.

Refiriéndose a la oportunidad que se le brinda Shannon Alazia dijo, “volví a casa en las Falklands en marzo del 2020 luego de completar una Licenciatura en Ciencias y Geografía en 2019. Me presenté para el cargo porque estoy interesada en aprender más sobre las metas y desafíos del gobierno de las Islas Falkland. El programa, estoy segura me brindará experiencia trabajando en una variedad de proyectos en distintos escenarios profesionales. Espero poder marcar un impacto positivo, aportar una perspectiva fresca y poder aprender de los tantos funcionarios de gobierno junto los cuales trabajaré”

Por su parte Ariane Brownlee habló sobre sus esperanzas y el programa. “Retorné a las Islas en 2017 luego de completar una Licenciatura con Honores en Administración de Turismo y me presenté al llamado porque quiero seguir avanzando en mi formación a la vez que amplío mi exposición de distintos sectores e industrias que trabajan con miras a la prosperidad de las Islas Falkland.

”Espero que la exposición a todas estas facetas me brindará los cimientos para mi carrera en el futuro. Estoy esperando el desafío que me aguarda y los valiosos conocimientos que he de adquirir a lo largo de la ejecución del programa“

El Administrador General de las Islas Barry Rowland dijo al respecto, ”se trata de una forma estructurada de apoyar a nuestra gente joven para ayudarlos a lanzarse en la senda de una nueva carrera. Mientras que en el pasado ofrecíamos pasantías y programas para graduados, la iniciativa está centralizada en la formación y preparación de participantes para futuros roles de gerenciamiento dentro del gobierno de las Islas. Estamos complacidos de contar con dos candidatas que nos impresionaron durante todo el proceso de reclutamiento y quienes estoy seguro aprovecharán al máximo esta oportunidad a lo largo de los 24 meses que tienen por delante“.

Por su parte el vocero de la Asamblea Legislativa MLA Barry Elsby dijo que ”parte de la tarea de desarrollar el servicio civil es asegurándonos que contamos con los oficios y talentos necesarios para hacer avanzar nuestra nación, mediante la cultura de planificar las sucesiones. Esto es un excelente ejemplo de cómo esto puede funcionar en la práctica mediante la formación de algunos de los miembros, los más inteligentes y comprometidos entre nuestros jóvenes encaminándolos en una carrera dentro del gobierno o en otro lugar. Espero que nuestros aspirantes saquen lo más de esta experiencia y que en dos años estén prontos para asumir responsabilidades a nivel de gerenciamiento en un área que se corresponda a sus fuerzas e intereses”.