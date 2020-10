Falklands con 2,682 hisopados en 165 días y ningún caso de Covid 19

El gobierno de las Islas Falkland informó el miércoles que se habían cumplido 2,682 hisopados sin que ninguno de ellos, en 165 días, hubiera resultado positivo al Covid 19. La población de las Falklands se estima en unos 3,300.

Según comunica el gobierno de las Islas, las Falklands cuentan ahora con tres formas de testear con hisopados, con el propósito de mejor proteger a toda la comunidad. Están aquellos familiarizados con el hisopado sintomático, el cual se practica en aquellas personas con síntomas similares a los de la gripe y que se repiten en los días dos y tres, luego que aparece la sintomología.

También está el hisopado de vigilancia o de rutina que se aplica a aquellos individuos que interactúan con frecuencia con el público, como pueden ser funcionarios de la salud de los servicios sociales, comercio minorista o de hotelería. Aquellas empresas o individuos que deseen incorporarse a este hisopado de rutina o vigilante, solicítenlo por email.

Por último tenemos el hisopado de cuarentena, Esto implica una primera llamada del hospital de Stanley, KEMH al arribo a las Islas para arreglar tres hisopados a ser practicados en las 48/72 horas del aterrizaje y nuevamente en los días 7 y 13. Los resultados negativos aseguran que el individuo en cuestión está en inmejorable posición para salir de la cuarentena. Si comparte su lugar de habitación con otra persona/s a el/ellos también se les ofrecerá la oportunidad de ser hisopados en los días 7 y 13.

El hisopado con motivo de cuarentena no es obligatorio, pero se espera que los interesados se comprometan con el programa de forma de asegurarse que no están infectados con el Covid 19, ya sea que manifiesten o no los síntomas del contagio.

El hisopado es una herramienta vital en ayudar a mantener a todo el mundo seguro y sano, en particular a aquellas personas que son de alto riesgo o vulnerabilidad. Es también la mejor forma en que podemos asegurarnos que nos mantenemos libres del Covid 19.