Falklands recuerda a Argentina que es momento de salvar vidas, y no de anotarse puntos políticos

Gilbert House, asiento del gobierno democráticamente electo de las Islas Falkland

El gobierno electo de las Islas Falklands lamentó públicamente el lunes el obsesivo intento del gobierno argentino de escalar el reclamo de soberanía sobre las Islas, a la vez que continuar hostigando al pueblo de las Falklands.

En respuesta a esas amenazas y bullying, y reafirmando que es momento de salvar vidas y no anotarse puntos políticos, Gilbert House, sede del gobierno electo por el pueblo de las Falklands en el ejercicio democrático de sus derechos, emitió el siguiente comunicado:

“A medida que los países del mundo continúan a batallar con los múltiples y devastadores impactos del Covid 19, resulta absolutamente acertado que cada uno de los gobiernos del globo se vuelquen con firmeza a la meta de proteger a su gente y a traer el virus bajo control. Es por tanto decepcionante leer que el gobierno de Argentina ha planificado aprovechar esta circunstancia y momento en particular, para anunciar su intento de escalar el reclamo de soberanía sobre las Islas Falkland, con un nuevo mapa de ruta focalizado en tres objetivos, todos los cuales con el propósito de ejercer coerción, amenazas y presiones legales a aquellos que continúan a trabajar junto a nuestra nación y que respetan nuestro derecho a la auto determinación”

“En Junio 2020, nuestros representantes electos tenían la intención de viajar a Naciones Unidas al Comité del C24, para una vez más reafirmar nuestra posición de permanecer como una sociedad auto gobernada y libremente democrática, empero la pandemia necesariamente significó que estos encuentros presenciales se cancelaran, Participamos de esta importante plataforma tanto para hacer prevalecer nuestro derecho fundamental a la auto determinación, tal cual ha sido ratificado por la Carta de Naciones Unidas, al igual que para rebatir cualquier reclamo erróneo sobre nuestra soberanía, el cual parte de un lugar con ambición colonial y que el C 24 intenta activamente encarar”.

El legislador MLA Barry Elsby, vice jefe de la Asamblea Legislativa dijo al respecto: “Somos un país que continúa a construir vínculos amistosos con aquellos que saben cuán especial es nuestra nación y que aprecian que el derecho de nuestra comunidad a elegir su propio futuro, es una verdad innegable e irrefutable. Continuamos a presentar nuestro caso en el escenario internacional porque son tantas las falsedades perpetuadas por aquellos que basan sus opiniones en aseveraciones retóricas y desenmascaradas, sin referencia alguna a la gente que han construido las Islas Falklands y lo que se ha logrado en el correr de muchos siglos. A pesar de no tener la oportunidad de contribuir este año al C24, nuestras convicciones siguen tan firmes como siempre, y a la luz de las recientes afirmaciones de Argentina, hemos elegido no encararlas directamente en momentos en que creemos que todos los esfuerzos deben focalizarse en salvar vidas y no en anotarse puntos políticos. Continuamos a expresar nuestra solidaridad con países que están experimentando la devastación del Covid 19 y ya hemos buscado contribuir a los esfuerzos de recuperación en Chile y Uruguay”.