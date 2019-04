Macri pone buena cara y esperanza al miércoles negro: “los argentinos no quieren volver atrás”

“Los argentinos aprendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos patoteriles que no sirven, no suman”

El presidente Mauricio Macri atribuyó la incertidumbre financiera y la fuerte suba del riesgo país de Argentina registrada este miércoles al contexto electoral y a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner regrese al poder.

En diálogo con una radio de Venado Tuerto, el jefe de Estado aseguró: “Ahora está todo cruzado por la elección, el mundo duda que por ahí los argentinos quieren volver atrás y eso da mucho miedo al mundo, aumenta el riesgo país, toman posiciones defensivas, pero yo creo que están equivocados, que los argentinos no van a volver atrás”.

“Los argentinos aprendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad, a comportamientos patoteriles que no sirven, no suman. Lo que suma es escucharse, dialogar, trabajar en equipo”, agregó el mandatario argentino.

Pese al miércoles “negro” en los mercados, Macri ratificó el rumbo económico, se mostró esperanzado con que en los próximos meses va a empezar “a moverse la cosa” y la Argentina va a demostrarle al mundo que cumple con sus compromisos.

“Nunca en la historia se dio un crédito tan grande como el que le dio el FMI a la Argentina y eso es porque el mundo quiere que vayamos por el camino de la normalización”, aseguró.