Argentina emitió deuda por US$ 188.000 millones bajo el gobierno de Macri

El 82,4% de la deuda, son colocaciones en moneda extranjera, y el 85,8% son colocaciones del Tesoro Nacional (aproximadamente US$ 161.030 millones)

Argentina emitió deuda por casi US$ 188.000 millones en lo que va de la gestión de la coalición de Cambiemos, bajo el presidente Mauricio Macri, de los cuales el 85,8% fueron colocaciones únicamente del Tesoro Nacional (aproximadamente US$ 161.030 millones), remarcó un informe del Observatorio de Deuda Externa (ODE).

Las emisiones de deuda del Tesoro en moneda argentina y extranjera, los desembolsos por el préstamo con el FMI suscripto en junio de 2018 (y renegociado en septiembre), y las emisiones de las provincias argentinas y el sector corporativo en moneda extranjera suman desde inicios de la gestión de Cambiemos unos US$ 187.706 millones, indicó el organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

A su vez, el 82,4% de la deuda, son colocaciones en moneda extranjera, y el 85,8% son colocaciones del Tesoro Nacional (aproximadamente US$ 161.030 millones), agregó el análisis del ODE-UMET, observatorio que dirige el economista Arnaldo Bocco.

“A este escenario de poca sustentabilidad, se suma que a la próxima administración le esperan vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi 150 mil millones de dólares en 2020-2023. Macri deja una marca dolorosa en la economía”, enfatizó Nicolás Trotta, rector de la UMET.

“Sólo comparable al pésimo presente que transita Argentina, es el nivel de condicionamientos sociales, económicos y de endeudamiento que Macri le dejará a la sociedad y a un futuro gobierno. No hay un sólo indicador económico y social positivo ya superado casi el total de la gestión de Macri”, agregó.

“La deuda externa es el mayor obstáculo estructural para el futuro argentino. Los indicadores de sustentabilidad presentan cifras exorbitantes; en el año 2018, según datos de la Secretaría de Finanzas, el stock de deuda pública alcanzó los 332.192 millones de dólares y el 86,2 por ciento del PIB”, explicó Arnaldo Bocco, director del ODE.

Agregó que “los próximos dos años será un período en el que faltarán dólares para cubrir la demanda de todos los sectores de la economía, principalmente para el pago de deuda y la fuga de capitales antes de las elecciones. “La renegociación es inevitable”, consideró el ex director del Banco Central.

En lo que respecta a la fuga de capitales, el documento detalla que alcanza los US$ 94.274 millones durante la gestión de Cambiemos, y advierte que “los seguros contra un default argentino subieron casi un 250% en los últimos doce meses, alcanzando un máximo de 914 puntos”.

“Esto significa que el mercado le otorga al default una probabilidad cercana al 50% para los próximos cinco años. La desconfianza obedece a la cargada agenda de vencimientos que debe afrontar el gobierno, pero sobre todo quien lo suceda a partir de diciembre de este año”, ratificó Bocco.

En este sentido el decimoséptimo informe del ODE detalla que “a la próxima administración le esperan vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$ 20.376 millones en 2020, US$ 31.608 millones en 2021, US$ 49.923 millones en 2022 (el monto más alto para todo el período 2020-2045)y US$ 46.594 millones en 2023, mientras que los desembolsos que se esperan del FMI son de tan sólo US$ 3.875 millones y US$ 1.937 millones de dólares para los años 2020 y 2021, respectivamente”

Finalmente, el informe del ODE que mide las emisiones de deuda, los perfiles de vencimiento y la fuga de capitales, advierte que al gobierno nacional (por las emisiones del Tesoro l, que lideran el ranking de endeudamiento) se le está tornando cada vez más difícil realizar el rollover del 100% de los vencimientos en un contexto de incertidumbre y dolarización crecientes.